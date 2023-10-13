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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da Vincenzo Montella farkı! 3 günde şah-mat! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'da Vincenzo Montella farkı! 3 günde şah-mat!

        A Milli Takımımız, Hırvatistan'ı 1-0 yenerek EURO 2024 yolunda dev bir adım atarken, teknik direktör Vincenzo Montella'nın taktik anlayışı da alkış topladı. Takımla sadece üç gün antrenman yapma şansı bulan İtalyan teknik adam, kısa sürede analizlerini yapıp Hırvatistan'ı çözdü. Oyuncularını planına inandıran ve geçiş oyununda Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper'i çok iyi kullanan Montella, motivasyon konusunda da başarılı bir hoca olduğunu kanıtladı. İşte Hırvatistan zaferinin perde arkası...

        Uğur Sarıkaya
        usarikaya@haberturk.com
        Giriş: 13.10.2023 - 10:34 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:39
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        • 1

          A Milli Futbol Takımımız, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı ilk maçta Hırvatistan deplasmanından zaferle ayrıldı.

        • 2

          Son iki Dünya Kupası'nı ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan Hırvatlara karşı son derece zekice bir taktik anlayışla takımını sahaya sürdü İtalyan teknik adam...

        • 3

          Adana Demirspor döneminde görmeye alıştığımız 4-6-0 taktiğini Hırvatistan karşısında da uygulayan Montella'nın planları tıkır tıkır işledi.

        • 4

          Ay-yıldızlılar ileri uçta Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun hızından yararlanıp, savunma arkasına atılan toplarla etkili oldu. Barış Alper, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisinin yanı sıra bu karşılaşmada çevikliğiyle de Hırvat savunmasına zor anlar yaşattı.

        • 5

          Karşılaşma sonrası Montella, Barış Alper'in attığı golün planları dahilinde gerçekleştiğini belirterek, "Maçtan önce 'Derine koşan oyuncular bu maçta bizim için çok önemli, Barış'ı kullanacağız ve onların iki stoperi yetişemeyecek' diye söylemiştim. Öyle bir pozisyon da denk geldi." dedi.

        • 6

          Montella, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu gibi iki teknik orta sahanın yanına iki 'savaşçı' İsmail Yüksek ve Salih Özcan'ı monte ederek orta sahayı da kontrol altına aldı.

        • 7

          Kuntz döneminde zaman zaman savunmanın önünde oynayan Hakan'ı ileri atan Montella, yine Interli yıldızla aynı özellikteri taşıyan Orkun'u ise kulübeye çekerek 'olması gerekeni' yaptı ve bu da Hırvatistan karşısında etkisini hemen hissettirdi.

        • 8

          Montella'nın, savunmada eski öğrencisi Samet Akaydin'i tercih etmesi ise maç öncesi çok tartışılırken, İtalyan hocanın 'kumar' sayılabilecek bu hamlesinin de tuttuğunu gördük.

        • 9

          Fenerbahçe'de süre bulmakta zorlanan Samet'in, stoper hattında Abdülkerim Bardakcı ile uyumu dikkat çekti. 'Montella etkisi', Samet'in ortaya koyduğu bu performansta tartışma götürmez bir gerçek olarak önümüze çıkıyor...

        • 10

          İsmail Yüksek'i Fenerbahçe'deki pozisyonunda - savunmanın önünde - kullanan Montella, Modric'in varlığı nedeniyle kritik önem taşıyan bu mevkiden de istediğini aldı.

        • 11

          Maç boyunca sahaya inanılmaz bir enerji koyan ve basmadık yer bırakmayan İsmail, kaptığı topların yanı sıra Hırvat oyunculara verdiği 'rahatsızlıkla' takımın dinamosu oldu.

        • 12

          Montella'nın, taktik ve teknik detaylar dışında Milli Takım'a en büyük katkısı ise şüphesiz mental hazırlık oldu...

        • 13

          Kuntz döneminde ortaya çıkan mental yorgunluğu '3 günde' yok eden İtalyan teknik adam, oyuncularını Hırvatistan mücadelesine adeta 'zımba' gibi çıkardı.

        • 14

          Sonuç olarak A Milli Takımımız, Montella yönetimindeki ilk maçında skor dışında oyun ve mantalite olarak da son derece umut vadeden bir görüntü sergiledi.

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