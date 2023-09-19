A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yerine 3 aday!

NE DEMİŞTİ?

Kuntz, Japonya maçından sonra basın toplantısında, "Benim sorumluluk alanım oyuncular. Ben, onlardan bazı şeyleri beklerim. Oyuncular da A Milli Takım için yüzde 100'ünü verecek seviyeye gelmeli. En çok canımı acıtan konu bu. Futbolcularım %100'ünü vermiyorsa, bu canımı acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil. Kimse yanımda da olmuyor" açıklamasında bulunmuştu.