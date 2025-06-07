A Milli Takım, ABD karşısında: İşte Montella'nın 11'i!
A Milli Futbol Takımımız bu akşam deplasmanda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bizim Çocuklar bu maçla birlikte 640. müsabakasına çıkacak. Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.40'ta başlayacak. Müsabaka, TV8'den naklen yayınlanacak. İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i ve mücadeleye dair detaylar...
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Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel maçta bu akşam ABD'ye konuk olacak.
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Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.40'ta başlayacak. Müsabaka, TV8'den naklen yayınlanacak.
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FERNANDO MORON DÜDÜK ÇALACAK
ABD ile Türkiye arasında oynanacak müsabakayı Panama Futbol Federasyonu'ndan Fernando Moron yönetecek. Moron'un yardımcılıklarını vatandaşları Andres Vargas ve Alejandro Camarena yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Dominik Cumhuriyeti'nden Randy Encarnacion olacak.
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Türkiye, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında 11 Haziran Çarşamba TSİ 04.00'te Meksika ile karşı karşıya gelecek.
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5. RANDEVU
Türkiye ile ABD, bugüne kadar 1'i resmi, 3'ü de özel maç olmak üzere toplam 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda milliler 1 kez kazanırken, ABD ise 2 defa sahadan galip ayrıldı. 1 mücadele de berabere sona erdi. Oynanan 4 karşılaşmada ay-yıldızlıların 5 golüne, ABD 6 golle karşılık verdi.
İki ülke son olarak 1 Haziran 2014 tarihinde özel maçta karşılaşırken, müsabakayı ABD 2-1'lik skorla kazandı.
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MİLLİLERİN 640. MÜSABAKASI
Milliler, 354'ü resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 639 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 250 galibiyet elde ederken, 239 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 876 gol kaydederken, kalesinde ise 913 gole engel olamadı.
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MONTELLA 22. MAÇINDA
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, millilerle bugüne kadar 16'sı resmi, 5'i özel olmak üzere 21 müsabaka oynadı. Montella idaresindeki ay-yıldızlılar, bu mücadelelerde 11 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.
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A Milli Futbol Takımı'nda aday kadroya davet edilen Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Salih Özcan ve Mustafa Hekimoğlu sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarıldı.
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İşte Montella'nın ABD karşısındaki muhtemel 11'i:
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Altay Bayındır
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Mert Müldür
- 12
Merih Demiral
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- 13
Samet Akaydin
- 14
Eren Elmalı
- 15
Kaan Ayhan
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- 16
Orkun Kökçü
- 17
İrfan Can Kahveci
- 18
Arda Güler
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- 19
Kerem Aktürkoğlu
- 20
Barış Alper Yılmaz