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        Haberler Spor Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'nde rakibi Çekya! - Voleybol Haberleri

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'nde rakibi Çekya!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde 3. haftanın ikinci maçında bu akşam Çekya'yla karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:12
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        Sultanlar'ın rakibi Çekya!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ikinci maçında bu akşam Çekya'yla karşılaşacak.

        Çekya-Türkiye voleybol maçı saat 21.30'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

        Hollanda'yı 3-0 yenerek 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, 12 Temmuz'da İtalya ve 13 Temmuz'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

        Oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alan milliler, organizasyonda 22 puanla 4. sırada bulunuyor.

        FİLENİN SULTANLARI'NIN 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

        11 Temmuz 2025

        21.30 / Çekya-Türkiye

        12 Temmuz 2025

        20.00 / Türkiye-İtalya

        13 Temmuz 2025

        21.00 / Sırbistan-Türkiye

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