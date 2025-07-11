A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'nde rakibi Çekya!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde 3. haftanın ikinci maçında bu akşam Çekya'yla karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ikinci maçında bu akşam Çekya'yla karşılaşacak.
Çekya-Türkiye voleybol maçı saat 21.30'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
Hollanda'yı 3-0 yenerek 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, 12 Temmuz'da İtalya ve 13 Temmuz'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.
Oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alan milliler, organizasyonda 22 puanla 4. sırada bulunuyor.
FİLENİN SULTANLARI'NIN 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI
11 Temmuz 2025
21.30 / Çekya-Türkiye
12 Temmuz 2025
20.00 / Türkiye-İtalya
13 Temmuz 2025
21.00 / Sırbistan-Türkiye