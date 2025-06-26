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        Haberler Spor Diğer Hentbol A Milli Hentbol Takımı'nın rakipleri belli oldu - Diğer Haberleri

        A Milli Hentbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

        A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa elemeleri 1. turundaki rakibi Kıbrıs Rum Kesimi olurken, 2028 Erkekler Avrupa Şampiyonası elemeleri yükselme turunda ise Bulgaristan ile eşleşti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 18:43 Güncelleme: 26.06.2025 - 18:43
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        A Milli Hentbol Takımı'nın rakipleri belli oldu!
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        2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa elemeleri 1. tur ve 2028 Erkekler Avrupa Şampiyonası elemeleri yükselme turu müsabakalarının kura çekimi, Avrupa Hentbol Federasyonu'nun (EHF) Viyana'daki merkezinde gerçekleştirildi.

        2027 IHF Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 1. turunda mücadele edecek olan A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kıbrıs Rum Kesimi ile eşleşti. 1. turda ilk maçlar 29-30 Ekim 2025, rövanş ise 1-2 Kasım 2025 tarihlerinde oynanacak. Eliminasyon sisteminde oynanacak maçların galipleri 2. tura katılmaya hak kazanacak.

        EURO 2028 ELEMELERİNDE RAKİP BULGARİSTAN

        A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri yükselme turunda Bulgaristan ile eşleşti. Eliminasyon sisteminde oynanacak yükselme turunda ilk maçlar 7-8 Ocak 2026, rövanşları ise 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak.

        İçeride ve deplasmanda oynanacak olan iki müsabaka neticesinde rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, 1 Kasım 2026 - 6 Mayıs 2027 tarihleri arasında oynanacak olan 2028 Erkekler Avrupa Şampiyonası elemelerine katılmaya hak kazanacak.

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