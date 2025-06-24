A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi 2. hafta kadrosu açıklandı!
FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasında mücadele edecek Filenin Efeleri'nin kadrosu belli oldu.
FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasında mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2. hafta maçlarını Bulgaristan'ın Burgaz kentinde yapılacak milli takımın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin
Pasör çaprazları: Berk Dilmenler, Can Koç
Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija
Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
PROGRAM
Milletler Ligi'nin 2. etabında ilk maçını yarın Slovenya ile yapacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç programı şu şekilde:
Yarın:
16.00 Türkiye-Slovenya
26 Haziran Perşembe:
18.30 Türkiye-Ukrayna
28 Haziran Cumartesi:
19.00 Bulgaristan-Türkiye
29 Haziran Pazar:
15.00 Türkiye-Fransa