A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı!
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki 4. maçında ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.
Giriş: 15.06.2025 - 11:53 Güncelleme: 15.06.2025 - 11:53
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) dördüncü maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Filenin Efeleri, dördüncü karşılaşmasında ilk galibiyetini elde etti. Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nin ilk haftasını 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamladı.
Filenin Efeleri, sonraki maçını 25 Haziran Çarşamba günü Slovenya ile karşılaşacak.
Setler: 22-25, 21-25, 20-25.
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