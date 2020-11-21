Milli Takım'da Ene dönemi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda, Ufuk Sarıca'dan boşalan başantrenörlük koltuğuna oturacak isim belli oldu. TBF, bu görev için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takımı'mızın başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varılmıştır." denildi.

Orhun Ene ile 23 Kasım Pazartesi günü resmi sözleşme imzalanacağı ifade edildi.