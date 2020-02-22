Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımda Şehmus Hazer'in aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."