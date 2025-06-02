Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 95 yaşına giren Clint Eastwood yeni filmine hazırlanıyor

        95 yaşına giren Clint Eastwood yeni filmine hazırlanıyor

        Hollywood'un efsanevi oyuncusu Clint Eastwood, 95 yaşına girse de emekli olmayı aklının ucundan bile geçirmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 18:02 Güncelleme: 02.06.2025 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efsane bırakmıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        31 Mayıs'ta 95 yaşına giren Clint Eastwood, yavaşlamaktan yana değil. Usta oyuncu - yönetmenin emekli olmasını bekleyenler, geçen yıl tamamlanan 'Juror #2'nin onun son filmi olacağını düşünse de fena halde yanıldı.

        Veda etmeyi hiç sevmeyen Clint Eastwood, Avusturya'nın yayın organı Kurier’e yönetmenliği bırakmadığını açıkladı. "Bir adamın yaşla birlikte daha iyi olamayacağına dair hiçbir neden yok" diyen Eastwood, devam etmek için hâlâ enerjisi ve deneyimi olduğunu belirtti.

        “Elbette belli bir yaşta yeteneğini kaybeden yönetmenler var ancak ben onlardan biri değilim” diyen sanatçının halihazırda yeni bir filmin ön prodüksiyonunda olduğu öğrenildi. Yeni filmin isim, oyuncu kadrosu veya içeriğine dair henüz bir bilgi verilmese de Clint Eastwood'un hızı göz önüne alındığında 2025 sonlarında gösterime girmesi söz konusu olabilir.

        REKLAM

        Hollywood'un eski sisteminde yetişmiş olmanın kendisini sanatçı olarak sürekli gelişmeye ve yeni fikirlerin peşinde olmaya zorladığını da vurgulayan Clint Eastwood; "Bir oyuncu olarak stüdyoyla kontratlıydım, eski sistemdeydim ve her yıl yeni bir şey öğrenmeye mecburdum. Bu yüzden hâlâ bir şey öğrenebildiğim ve tamamen bunamış olmadığım sürece çalışmaya devam edeceğim" dedi.

        Clint Eastwood'un yönetmenliğini üstlendiği son filmi 'Juror #2' usta sanatçının 60 yıla yayılan kariyerinde yönettiği 40'ıncı filmi. Başrolde Nicholas Hoult'un yer aldığı film, sansasyonel bir cinayet davasında kararı etkileyebilecek ahlaki bir ikilemle mücadele eden jüri üyesini konu alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Clint Eastwood
        #sinema

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
        2 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        2 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü
        İntihar mektubundan parmak izi çıktı!
        İntihar mektubundan parmak izi çıktı!
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        Yusuf'a Alman kancası!
        Yusuf'a Alman kancası!
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Habertürk Anasayfa