93 yaşındaki Clint Eastwood'dan yeni film geliyor

Clint Eastwood, 'Mystic River' (2004) ve 'Letters from Iwo Jima' (2007) adlı yapımlarla 'En İyi Yönetmen' adayı olarak Oscar'da yarıştı. Her iki yapım da 'En İyi Film' Oscar'ını kazandı. Eastwood ayrıca Bradley Cooper'ın başrolde yer aldığı ve kendisinin yönetmenliğini üstlendiği 'American Sniper' ile 'En İyi Film' adayı oldu.