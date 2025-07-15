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        Haberler Dünyadan 90 kilo veren John Goodman bambaşka biri oldu - magazin haberleri

        90 kilo veren John Goodman bambaşka biri oldu

        180 kiloya kadar çıktıktan sonra sıkı bir diyet uygulayan ve yıllara yayarak 90 kilo veren John Goodman, tanınmayacak kadar değişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 12:34 Güncelleme: 15.07.2025 - 12:34
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        90 kilo verdi, bambaşka biri oldu
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        Hollywood’un en sevilen yüzlerinden olan John Goodman, 90 kilo zayıfladıktan sonra yeni görünümüyle oldukça şaşırttı. Uzun ve başarılı sinema kariyerinde hep kilolu haliyle tanınan Hollywood yıldızı, artık neredeyse tanınmayacak halde.

        40 yıldan uzun bir oyunculuk serüveni olan oyuncu, 'Şirin Baba’yı seslendirdiği 'Şirinler' filminin galasında bir hayli zayıf görünümüyle kamera karşısına geçti.

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        73 yaşındaki ünlü oyuncu, zayıflamayı zamana yaydı. 2007'de yaklaşık 180 kilo ağırlığındayken içkiyi bırakıp kilo verme yolculuğuna başladı. Bir sağlık koçuyla çalışan Goodman, hayatından şekeri çıkardı ve bir yandan da haftada 6 gün egzersiz yapmaya başladı.

        2010'da verdiği röportajda; “Oturup sürekli bir sonraki öğün ne yiyeceğini düşünerek yaşıyordum. Daha iyi bir hayatım olsun isterdim” diye konuşmuştu.

        2017’de verdiği kiloların bir kısmını geri alan John Goodman, zayıflama sürecini daha da yavaşlatmaya karar vererek, en sonunda 90 kilo zayıfladı ve bunu koruyarak yaşamaya başladı.

        Bu başarının sırrını porsiyon kontrolüyle açıklayan ünlü oyuncu; “Buna ihtiyacım yok” fikrini aklından çıkarmayarak daha az yediğini anlattı.

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        #John Goodman
        #KİLO
        #şirinler

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