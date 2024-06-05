85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
İstanbul Bakırköy'de bir kadın kendisini polis olarak tanıtıp "Terör örgütüne operasyon yapacağız, operasyona sizin de adınız karışmış. Biz operasyonu yapana kadar evinizde ne kadar değerli ziynet eşyası ya da para varsa teslim almamız gerekiyor" diyerek telefonla arayan kişi tarafından 7 milyon lira dolandırıldı. Kendisini arayan kişiye inandığını söyleyen kadın, "Bana evde bulunan para ve ziynet eşyalarını bir poşete koyarak sokakta kendisiyle buluşmamı istedi. Poşeti operasyon bitince bana iade edeceklerdi. Ben de bana söyleneni yaptım." dedi. Dolandırıcı polisin operasyonuyla yakalandı.
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Bakırköy'de 14 Mayıs 2024'te polise başvuran 85 yaşındaki Z.D. adlı kadın kendisini telefonla arayan ve polis olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını söyledi.
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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, telefonda yaşlı kadına terör örgütüne operasyon yapacağız operasyona sizin de adınız karışmış. Biz operasyonu yapana kadar evinizde ne kadar değerli ziynet eşyası ya da para varsa teslim almamız gerekiyor" dedi.
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Söylenenlere inanan yaşlı kadın, buluştuğu dolandırıcıya yaklaşık 7 milyon lira değerindeki ziynet eşyasıyla paraları teslim etti. Dolandırıcı ise parayı alıp arkasına bile bakmadan kayıplara karıştı.
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Bir süre sonra yakınlarıyla irtibata geçen yaşlı kadın, dolandırıldığını anladı ve emniyete giderek şikayetçi oldu.
Z.D. ifadesinde, kendisini arayan kişiye inandığını söyleyerek "Bana evde bulunan para ve ziynet eşyalarını bir poşete koyarak sokakta kendisiyle buluşmamı istedi. Poşeti operasyon bitince bana iade edeceklerdi. Ben de bana söyleneni yaptım." dedi.
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GÜVENLİK KAMERALARIYLA TESPİT EDİLDİ
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, şüphelinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.
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Görüntülerde Z.D.'den içinde yaklaşık 7 milyon liralık ziynet eşyası ve para bulunan poşeti alan dolandırıcının bir süre sokakta ilerlediği görüldü. Daha sonra başka bir sokak arasına giren bu kişinin burada kıyafetlerini değiştirdiği kayıtlara yansıdı.
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Bu yöntemle takip edilmekten kurtulmayı amaçladığı öğrenilen şüpheli, polis ekipleri tarafından kimliği tespit edilerek gözaltına aldı.
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5 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
27 yaşındaki dolandırıcı B.N.T.'nin poliste daha önceden 5 suç kaydı olduğu da tespit edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.