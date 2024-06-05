85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti

Bir süre sonra yakınlarıyla irtibata geçen yaşlı kadın, dolandırıldığını anladı ve emniyete giderek şikayetçi oldu.

Z.D. ifadesinde, kendisini arayan kişiye inandığını söyleyerek "Bana evde bulunan para ve ziynet eşyalarını bir poşete koyarak sokakta kendisiyle buluşmamı istedi. Poşeti operasyon bitince bana iade edeceklerdi. Ben de bana söyleneni yaptım." dedi.