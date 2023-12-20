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        Haberler Magazin 8 yıldır evli olan ünlü oyuncu Cameron Diaz: Ayrı yatak odalarını normalleştirmeliyiz

        8 yıldır evli olan ünlü oyuncu Cameron Diaz: Ayrı yatak odalarını normalleştirmeliyiz

        Sekiz yıldır eşi Benji Madden ile evliliğini sürdüren Cameron Diaz, mutlu bir evlilik için ayrı yatak odalarında uyumanın normalleştirilmesi gerektiğini savunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 15:51 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:51
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          Son verdiği röportajda Diaz eşini sevdiğini ama kendine ait bir alanın olmasını da sevdiğini dile getirdi. Mutlu bir evilik için ayrı yatak odalarının normalleştirilmesini gerektiğini savunan Cameron Diaz, evli çiftlere tavsiyelerde bulundu.

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          "AYRI YATAK ODALARINI NORMALLEŞTİRMELİYİZ"

          Benji Madden ile sekiz yıldır evli olan 51 yaşındaki Amerikalı oyuncu katıldığı podcast yayınında program sunucuları eşlerinin horlamalarından şikayet edince "Ayrı yatak odalarını normalleştirmeliyiz" dedi.

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          "İLİŞKİMİZİ SÜRDÜREBİLECEĞİMİZ BİR YATAK ODAMIZ VAR"

          "Bana göre, benim ayrı evim olmalı, senin ayrı" diyen Diaz, "Ortada bir aile evimiz var. Ben odama gidp uyuyacağım, sen de odana gidip uyu. Bence böyle iyi" ifadesini kullandı. Diaz ayrıca "Ortada ilişkimizi sürdürebileceğimiz bir yatak odamız var" dedi.

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          Program sunucuları bu tercihin tarışmalı olduğu şeklinde espri yapması üzerine Diaz, bu durumu tersine çeviremeyeceği esprisini yaptı. "Bu arada ben böyle hissetmiyorum çünkü o çok harika biri. Evlenmeden önce söylemiştim bunu" dedi.

          Diaz ve 44 yaşındaki Madden 2015 yılında evlendi. Çiftin Raddix adında 3 yaşında bir kızı var.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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