8 yıldır evli olan ünlü oyuncu Cameron Diaz: Ayrı yatak odalarını normalleştirmeliyiz

Program sunucuları bu tercihin tarışmalı olduğu şeklinde espri yapması üzerine Diaz, bu durumu tersine çeviremeyeceği esprisini yaptı. "Bu arada ben böyle hissetmiyorum çünkü o çok harika biri. Evlenmeden önce söylemiştim bunu" dedi.

Diaz ve 44 yaşındaki Madden 2015 yılında evlendi. Çiftin Raddix adında 3 yaşında bir kızı var.