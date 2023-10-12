Bakan Yumaklı, avcılık kaynaklarının sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yönetilmesi ve mevcut su kaynakları potansiyelinden maksimum yararlanılmasının artık zorunluluk haline geldiğinin altını çizdi. Bakanlık olarak denizler, göller, akarsular ve barajlardaki su ürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için çalıştıklarını belirten Yumaklı, "Başta bakanlık olarak bizler, bilim insanları ve bu kaynakları kullanan balıkçılarımız hep birlikte biyolojik kaynakların korunmasından ve sürdürülebilir işletiminden sorumluyuz. Bunun için işbirliği ve güç birliği yapmak zorundayız. Unutulmamalıdır ki; doğal kaynaklar sonsuz değildir ve sadece bugünümüzü değil yarınlarımızı, çocuklarımızı da düşünmeliyiz" dedi.