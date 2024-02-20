8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri son durum: 8. Yargı Paketinde genel af var mı
8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çalışmaları Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen Yeni yargı paketi içeriğinde mahkumlara genel affın yer alıp almayacağı merak ediliyor. Bu bağlamda "8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri arasında af var mı?" sorusu gündeme geldi. İşte, 8. Yargı Paketi içeriği maddeleri ile 2024 af yasası son durum...
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Yeni yargı paketi içeriği gündemdeki yerini koruyor. Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak da anılan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri araştırılıyor. Peki, 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? İşte, konuya ilişkin detaylar...
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AF ÇIKACAK MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kısa süre içerisinde TBMM'ye sunulacak pakette cezaevinde mahkum olan tutuklular ile ilgili genel affın gündemde olmadığını dile getirdi.
Söz konusu kanun paketine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildiren Tunç, düzenlemeler arasında yargı uygulamalarını ilgilendiren birçok hususun yer aldığını aktardı.
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8. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, 8. Yargı Paketinin Komisyondaki görüşmelerine 20 Şubat Salı günü başlanacağını bildirdi.
Cüneyt Yüksel, açıklamasında "TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı olarak komisyon üyelerimizle 20 Şubat Salı günü toplanarak yargı paketini görüşeceğiz. 8. Yargı Paketi, hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılması, adalet inancının güçlendirilmesi, yargıdaki uygulamaların düzenlenmesi açısından önem arz etmektedir. Çok önemli düzenlemeler ihtiva eden, 42 maddeden oluşan, 15 farklı kanunda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme içeren bu kanun teklifinin hayırlı olmasını diliyorum. Teklif, Komisyonumuzdaki görüşmelerin ardından Meclis Genel Kuruluna sunulacaktır." ifadelerine yer verdi.
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8. YARGI PAKETİ MECLİS'TE!
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti İstanbul milletvekili Şengül Karslı ve Karabük milletvekili Cem Şahin ile birlikte AK Parti Grubu’nda açıklama yaptı. Zengin, 43 madde olarak teklifi vereceklerini kaydederek, yargılamaya dair başvuru sürelerine yönelik düzenleme yaptıklarını ifade etti. Zengin, “Bundan sonraki düzenlemelerimizi hafta ve ay olarak ifade edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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8. YARI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ
Zengin, koruma tedbirlerine ilişkin tazminat istemlerine yönelik değişiklik yapıldığını aktararak, “Ceza Muhakemeleri Kanunu 141. Maddesinde yapılacak bir değişiklikle konutu terk etmemek, bağımlılıklardan arınmak amacıyla hastanelerde tedavi altında bulundurmak için adli yükümlülükler uygulandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına ya da beraatine karar verilenler ilgili olarak yapılan işlemlerle ilgili tazminat talep etme imkanı olacak” şeklinde konuştu.
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Tazminat Komisyonu’na yeni görevler verileceğini kaydeden Zengin, “Anayasa Mahkemesi’ne uzun yargılanmalar ile ilgili bireysel başvurular var. Bu başvurular nedeniyle yığılma oluştuğu için Anayasa Mahkememiz, ara müessese olarak Tazminat Komisyonu‘na farklı görevler yüklemiş oluyoruz. 6384 sayılı kanunun amacı kapsamı genişliyor, adını da değiştiriyoruz. Bu komisyona yeni bir görev vermiş oluyoruz. Ceza Hukuku kapsamındaki soruşturma ve kavuşturma, özel hukuk ve idari hukuk kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla manevi tazminat talepleri bundan sonra Anayasa Mahkemesi yerine Tazminat Komisyonu’na yapılacak” dedi.
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Zengin, kendisine ceza uygulanan bir kişiye vasiy atanması usulünden vazgeçildiğini belirterek, “Toplam 5 veya daha fazla kesinleşmiş hapis cezasında hükümlülüğün kısıtlanması veya mal varlığı korumasına bağlanarak vesayetin takdir yetkisine veriliyor” ifadelerini kullandı.
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Türk Medeni kanunu 409 ve 436. Maddeleri koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması ön rapor düzenlenmesi sağlık kuruluşlarına hakim kararıyla yerleştirilen kişinin yerleştirme kararına itiraz mekanizması getirildiğini söyleyen Zengin, “Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçelerini de dikkate alaraktan örgüte üye olmamakla birlikte suç işlemeyi müstakil suç haline getirmiş oluyoruz” diye konuştu.