7 çocuk babası Robert De Niro'dan babalık dersi

Robert De Niro, tecrübelerine göre, ebeveynliğin en önemli kuralını açıkladı. 81 yaşındaki 7 çocuk babası Hollywood ikonu, "Önemli olan çocuklarınızı desteklemektir" dedi.

Entertainment Tonight'a konuşan De Niro, "Kendilerine zarar vermedikleri, yıkıcı bir şey yapmadıkları veya buna benzer bir şey yapmadıkları sürece, onları desteklemelisiniz. Nokta" ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu, "Onları desteklemeniz gerektiğini düşünmeseniz bile... Ve onlar sizin onları her zaman desteklediğinizi bilmeliler" diye ekledi.

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Robert De Niro, dövüş sanatları eğitmeni Tiffany Chen ile birliktelik yaşıyor

Oscar ödüllü oyuncunun, model Toukie Smith ile ilişkisinden olan 29 yaşındaki kızı Airyn, geçen ay trans olduğunu duyurmuştu. Ardından Robert De Niro, kızını destekleyen bir açıklama yapmıştı.

De Niro'nun trans kızı Airyn

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"Aaron'u oğlum olarak sevdim ve destekledim, şimdi de Airyn'i kızım olarak seviyorum ve destekliyorum. Bu kadar büyük bir meselenin ne olduğunu bilmiyorum" diyen De Niro, "Bütün çocuklarımı seviyorum" ifadesini kullanmıştı.

Robert De Niro ile Toukie Smith'in ilişkisinde ikizler Airyn (Aaron) ve Julian dünyaya geldi De Niro'nun, Toukie Smith'ten Airyn'in yanı sıra Airyn'in ikizi olan Julian adında bir oğlu var. Ünlü oyuncunun eski eşi Diahnne Abbott'tan 53 yaşında Drena ve 48 yaşında Raphael adında iki çocuğu var. Eski eşi Grace Hightower ile ilişkisinden 27 yaşındaki Elliot ve 13 yaşındaki Helen dünyaya geldi. De Niro'nun 7'nci çocuğu Gia Nisan 2023'te dünyaya geldi De Niro'nun en küçük çocuğu, 45 yaşındaki kız arkadaşı Tiffany Chen ile birlikteliğinden olan iki yaşındaki kızı Gia.