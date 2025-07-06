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        Haberler Spor Diğer Güreş 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalistler belli oldu! - Diğer Haberleri

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalistler belli oldu!

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı final müsabakalarının ardından Feyzullah Aktürk ve Orhan Okulu finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 17:18 Güncelleme: 06.07.2025 - 17:18
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        Kırkpınar'da finalistler belli oldu!
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        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Feyzullah Aktürk ile Orhan Okulu, finalde karşı karşıya gelecek.

        Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde Enes Doğan ile Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk ile Ali İhsan Batmaz karşı karşıya geldi.

        Peşrevlerinin ardından başpehlivanlar güreşe başladı.

        Orhan Okulu, rakibini çabuk yenip final öncesi daha fazla dinlenme arzusuyla güreşe seri başladı. Klasik stiliyle rakibinin göğsüne başıyla yaslanıp iterek yorduğu taktiğini ortaya koyan Orhan Okulu, Enes Doğan'ı iterek çoğu kez saha dışına çıkardı. Orhan'ın bu taktiğini boşa çıkarmak isteyen Enes güreşi yere çekti. Orhan Okulu da bu taktiğe rakibini bastırıp bunaltarak cevap verdi. Ancak 30 dakikalık normal sürede rakipler birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Pasif güreştiği gerekçesiyle Enes Doğan'a ihtar verilirken, Orhan Okulu rakibinden puan alarak galip geldi ve adını finale yazdırdı.

        Feyzullah Aktürk ile Ali İhsan Batmaz arasındaki güreş de hareketli başladı. Ali İhsan rakibinin kasnağından yakalayıp çangalla yere düşürmeyi sık sık denedi. Ancak Feyzullah'ın savunma yaparak güreşi pasife düşürmesine kule hakemliği 2 ihtar verdi. Güreşin normal süresinde galip çıkmayınca puanlamaya geçildi. Künde hazırlığında Ali İhsan Batmaz'dan kurtularak puan alan Feyzullah Aktürk galip geldi.

        Orhan Okulu ile Feyzullah Aktürk, finalde karşılaşacak.

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