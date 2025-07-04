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        Haberler Bilgi Ekonomi 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Zamlı (Yaşlılık maaşı) 65 yaş aylığı ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        65 yaş aylığı ne kadar oldu? Zamlı (Yaşlılık maaşı) 65 yaş aylığı ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        Memur ve emekli zammı sonrası 65 aylığı zam oranı merak ediliyor. Türkiye'de 65 yaşını doldurmuş, sosyal güvencesi bulunmayan ve maddi açıdan muhtaç durumda olan kişilere verilen yaşlılık maaşı zammı belli oldu. Hatırlanacağı üzere 2025 yılında yaşlılık maaşı 4.664 TL olarak belirlenmiş, 2024 yılında ise 65 yaş aylığı 4.181,63 TL ödeniyordu. Peki 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Zamlı (Yaşlılık maaşı) 65 yaş aylığı ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte zamlı 65 yaş aylığı zam oranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 12:26 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:27
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        • 1

          65 yaş aylığı zam oranı belli oldu. TÜİK, 6 aylık enflasyon farkını 3 Temmuz Perşembe günü kamuoyuyla paylaştı. Öğretmen, imam, engelli maaşı gibi pek çok kalemde yeni zam oranları duyuruldu. Şimdi gözler 65 yaş yaşlılık aylığının yatacağı zam miktarında. Peki 65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte, Zamlı (Yaşlılık maaşı) 65 yaş aylığı yatacağı tarih

        • 2

          2025 YAŞLILIK MAAŞI (65 YAŞ AYLIĞI) NE KADAR ZAMLANDI?

          65 yaş aylığı alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli, dul ve yetim aylığı almamak, kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri 7.368,22 TL’den az olduğu için muhtaç olduğuna karar verilmiş olmak gerekiyor. Bu yıl ocak – haziran döneminde 4.664,18 TL olan 65 yaş aylığı, temmuz ayından itibaren 5.390,39 TL’ye yükselecek.

        • 3

          KİMLER 65 YAŞ AYLIĞI ALABİLİR?

          65 yaş aylığı alabilmek için şu kriterler gereklidir:

          Yaş Şartı: Başvuru yapan kişinin 65 yaşını doldurmuş olması gerekir.

          Gelir Şartı: Hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin, asgari ücretin net tutarının üçte birinden az olması gerekir. Gelir kriteri, başvuruların değerlendirilmesinde önemli bir etkendir.

          Sigorta Durumu: Başvuru sahibi, sosyal güvenceden faydalanmıyor olmalıdır. Emekli maaşı, dul-yetim aylığı veya düzenli bir sosyal güvenlik geliri bulunan kişiler bu haktan yararlanamaz.

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