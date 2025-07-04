65 yaş aylığı ne kadar oldu? Zamlı (Yaşlılık maaşı) 65 yaş aylığı ne zaman yatacak, hangi tarihte?

2025 YAŞLILIK MAAŞI (65 YAŞ AYLIĞI) NE KADAR ZAMLANDI?

65 yaş aylığı alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli, dul ve yetim aylığı almamak, kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri 7.368,22 TL’den az olduğu için muhtaç olduğuna karar verilmiş olmak gerekiyor. Bu yıl ocak – haziran döneminde 4.664,18 TL olan 65 yaş aylığı, temmuz ayından itibaren 5.390,39 TL’ye yükselecek.