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60 saniyede yeri yerinden oynatan deprem görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, yaklaşık 60 saniye süren depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş: 07.03.2023 - 10:43 | Güncelleme: ABONE OL
60 saniyede yeri yerinden oynatan deprem görüntüleri ortaya çıktı
İHA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde yeri yerinden oynatan ve 46 bin 104 kişinin ölümüne neden olan depremin Diyarbakır’daki korku dolu 60 saniyelik anları ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde, yaklaşık 60 saniye süren depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan korku dolu anlarda büyük yıkımlar olmuştu. Diyarbakır’da 16 farklı açıdan yansıyan güvenlik kamerası görüntüsünde, araçların zıplamasından gökyüzünün ışık saçmasına kadar tüyler ürperten görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan, Diyarbakır’da yıkılan 7 apartmandan 6’sında toplam 417 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

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