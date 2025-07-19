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        Haberler Gündem 3. Sayfa 60 metrelik vinç devrildi, askıda kalan operatörü böyle kurtarıldı - Son Dakika Bursa Haberleri | Son dakika haberleri

        60 metrelik vinç devrildi, askıda kalan operatörü böyle kurtarıldı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir inşaatta 60 metrelik vinç devrildi. Vincin devrilmesiyle, vinç operatörü askıda kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla operatör kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:41 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:45
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        60 metrelik vinç devrildi! Operatör askıda kaldı
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        Bursa'da bir inşaat sahasında 60 metrelik kule vinç devrildi. Vincin kabininde mahsur kalan operatörün kurtarılma anları ise nefes kesti. Büyük bir gürültü ile devrilen vinç, inşaat sahasında çalışan Suriyelilere savaş günlerini hatırattı. Tekbir getiren Suriyeli işçilerin o anları anbean kaydedildi.

        Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı 23 Nisan Mahallesi'nde 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanındaki vinç, büyük bir gürültüyle yola devrildi. Yola devrilen vinç içerisindeki kabinde operatör mahsur kaldı. Yol üzerinde park halinde olan inşaat şirketine ait lüks otomobil ise üzerine devrilen vinç sebebiyle hurda yığınına döndü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kabin içinde sıkışan operatör K.M.'yi yaptıkları kurtarma operasyonu ile bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        KAMERAYA YANSIDI

        O anlar bir hem şantiyede çalışan bazı işçilerin hem de bölgedeki bir sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde sağa doğru döndüğü sırada devrilen vincin bir işletmeyi teğet geçtiği ve olay yerinden geçen vatandaşların büyük korku yaşadığı anlar yer aldı. Ayrıca binanın üzerinden yan yatan vincin binanın üst katlarında yıkıma sebep olduğu devrilme anında inşaat sahasında çalışan Suriyeli işçilerin tekbir getirdikleri anlarda kameralara anbean yansıdı. Vincin kabin kısmında mahsur kalan operatörün kurtarılma anları da saniye saniye görüntülendi.

        Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla devrilen araç kaldırılırken, inşaat alanındaki çalışmalar geçici olarak durduruldu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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