6 aylık enflasyon farkı belli oluyor! 6 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?
6 aylık enflasyon farkının netleşmesi için gözler TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Ocak–Mayıs döneminde enflasyon yüzde 15,10 olarak gerçekleşti. Haziran ayıyla birlikte yılın ilk altı aylık enflasyon oranı kesinleşecek. Bu oran, SSK ve Bağ‑Kur emeklilerinin maaş zamlarını belirleyecek; memurlar ve memur emeklileri ise bu oran üzerinden ayrıca yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı alacak. Peki, kritik öneme sahip Haziran enflasyon verisi ne zaman açıklanacak, enflasyon beklentileri hangi seviyelerde seyrediyor? İşte maaş zammını doğrudan etkileyen son gelişmeler…
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TÜİK’in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisi, Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammın netleşmesi açısından büyük önem taşıyor. Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon farkı, bu veriyle birlikte kesinleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu fark kadar maaş artışı alacakken; memur ve memur emeklilerinin zammı ise enflasyon farkına ek olarak yüzde 5’lik toplu sözleşme artışıyla belirlenecek. Ocak-Mayıs aralığında enflasyon yüzde 15,10 seviyesindeydi. Şimdi gözler Haziran verisine çevrildi. Peki, TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak? İşte 6 aylık enflasyon farkına dair beklentiler ve Temmuz zammı için öne çıkan senaryolar...
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6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
TÜİK, Haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak.
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5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?
Ocak-Mayıs aylarındaki 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,10 olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında beş aylık enflasyon farkı yüzde 15,10 oldu.
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2025 TEMMUZ AYINDA MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?
Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 11,54 oranında zam yapılmıştı. Bunun yüzde 6’sı toplu sözleşme zammı olarak gerçekleşti. Memur maaşlarında beş aylık enflasyon farkı yüzde 8,58 oldu. Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Böylece haziran ayında enflasyon hiç artmasa bile memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 14,01 oranında artış yapılacak. Emekli memur aylıkları da aynı oranda artacak.
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6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLACAK? İŞTE OLASI HESAPLAMALAR
6 aylık enflasyon farkı henüz belli olmadı. Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 2,36, haziran ayında yüzde 1,77 olarak tahmin edildi. Anadolu Ajansı’nın ekonomistlerle yaptığı ankette ise mayıs ayı enflasyonu yüzde 2,10 olarak tahmin edildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı mayıs ayı enflasyonu her iki anketteki tahminlerin altında kaldı.
Haziran ayında enflasyon Merkez Bankası anketindeki gibi yüzde 1,77 olarak gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 17,13 olacak.
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2025 TEMMUZ EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ SENARYOLARI
Haziran ayında enflasyon Merkez Bankası anketindeki gibi yüzde 1,77 olarak gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 17,13 olacak.
Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 17,13 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise temmuzda yüzde 16,03 artacak.
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2025 TEMMUZ AYINDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ?
En düşük emekli aylığı 14.469 TL olarak uygulanıyor. Temmuz ayında en düşük emekli aylığında artış yapılmazsa kök aylığı 12.353 TL’nin altında olanlar temmuz ayından sonra da 14.469 TL aylık almaya devam edecekler.
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MERKEZ BANKASI 2025 HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİNİ YAYINLADI
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,06'dan 24,56'ya inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,77'den 17,35'e geriledi.
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YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,06 iken, bu anket döneminde yüzde 24,56 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,77 iken, bu anket döneminde yüzde 17,35 olarak gerçekleşmiştir.
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12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,40 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,37 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,91 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,29’unun beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,62’sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 26,98’inin beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
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24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,97 olasılıkla yüzde 12,00 – 14,99 aralığında, yüzde 31,83 olasılıkla yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 30,62 olasılıkla ise yüzde 18,00 – 20,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,81‘inin
beklentilerinin yüzde 12,00 - 14,99 aralığında, yüzde 24,07‘sinin beklentilerinin yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 44,44‘ünün beklentilerinin yüzde 18,00 – 20,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.