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        Haberler Bilgi Ekonomi 6 ay 6 bin kilometre uygulaması uzatıldı! Otomotiv sektöründe 6+6 kuralı nedir, neden getirildi ve kimleri kapsıyor?

        6 ay 6 bin kilometre uygulaması uzatıldı! Otomotiv sektöründe 6+6 kuralı nedir?

        Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Sektörde fahiş fiyatların önüne geçmek için uygulanan '6 ay 6 bin kilometre' uygulaması 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldı. Peki, 6+6 kuralı nedir ve kimleri kapsar? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 09:43 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:55
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        • 1

          Ticaret Bakanlığı'ndan son dakika yapılan açıklamaya göre; otomotiv ticareti kapsamında getirilen '6 ay 6 bin kilometre' uygulaması 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi. Peki, '6+6 kuralı' nedir, neden getirildi ve kimleri kapsıyor? İşte, detaylar...

        • 2

          6 AY 6 BİN KİLOMETRE UYGULAMASI NEDİR, NEDEN GETİRİLDİ?

          Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe fahiş fiyat oluşumlarının ve haksız ticari uygulamaların önüne geçmek için 6 ay 6 bin kilometre uygulamasını başlattı. Bu sayede, ikinci el araçların sıfır fiyatını geçtiği haksız kazanım yerine; bir arabanın satılması için 6 ayı doldurması veya 6 bin kilometreye ulaşmış olması gerekiyor.

        • 3

          6 AY 6 BİN KİLOMETRE UYGULAMASI KİMLERİ KAPSIYOR?

          6+6 kuralı araç ticareti yapan gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor. Yani bireysel satışlar da ticari satışlar da bu kurala uymak durumunda.

        • 4

          6 AY 6 BİN KİLOMETRE UYGULAMASI UZATILDI

          Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe "6 ay-6 bin kilometre" ve "ilan kısıtlaması" uygulamalarının 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldığını bildirdi.

        • 5

          UYMAYANLARA YÜKSEK CEZALAR KESİLDİ

          Ticaret Bakanlığı'nın, bugüne kadar 6 ay 6 bin km düzenlemesi kapsamında, otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere yaklaşık 52 milyon TL, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere ise yaklaşık 90 milyon TL idari para cezası uyguladığı bilgisi de açıklamada yer aldı.

        • 6

          6 AY 6 BİN KİLOMETRE UYGULAMASINA AYKIRI SATIŞLAR ENGELLENECEK

          Bakanlık'tan yapılan kamuoyu açıklamasında, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay-6 bin km düzenlemesine aykırı satışlarının Noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecektir.

        • 7

          Ticaret Bakanlığı olarak motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiğimiz bu düzenlemeler ile hem tüketiciler lehine fiyat istikrarını sağlamak, hem de sektör yetkilileri için adil ve dengeli bir piyasa yapısını tesis etmek amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülecek ve gerek görülmesi halinde ilave tedbirler alınacaktır" denildi.

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