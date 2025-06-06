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        Haberler Bilgi Gündem 6-9 Haziran Kurban Bayramında kargolar açık mı, dağıtım teslimat yapılıyor mu? DHL, Aras ve Yurtiçi Kargo çalışma saati

        6-9 Haziran Kurban Bayramında kargolar açık mı, dağıtım yapılıyor mu? DHL, Aras ve Yurtiçi Kargo çalışma saati

        İdrak edilen Kurban Bayramı ile birlikte internetten alışveriş yapan birçok kişi, kargo firmalarının bayram süresince çalışıp çalışmayacağını merak ediyor. Resmi tatillerde genellikle dağıtıma ara veren kargo şirketlerinin, 6-9 Haziran tarihleri arasında nasıl bir çalışma planı uygulayacağı araştırılıyor. Bu kapsamda Aras, DHL ve Yurtiçi Kargo gibi firmalardan açıklamalar geldi. Peki, Kurban Bayramı boyunca kargolar açık mı, teslimat yapılacak mı? İşte, merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 12:31 Güncelleme: 06.06.2025 - 12:31
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        • 1

          İnternet üzerinden alışveriş yapan müşteriler, Kurban Bayramı boyunca kargoların durumunu merak ediyor. Genelde resmi tatillerde hizmet vermeyen firmaların, dağıtım yapıp yapmayacağı araştırılıyor. Konu hakkında Aras, DHL ve Yurtiçi Kargo'dan açıklama geldi. Peki, 6-9 Haziran Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı, dağıtım yapılıyor mu? İşte, detaylar...

        • 2

          6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI?

          Kargolar 6-9 Haziran Kurban Bayramı nedeniyle çalışmayacak. Bu sürede kapalı olacak şubeler, dağıtım da yapmayacak.

        • 3

          6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA ARAS KARGO AÇIK MI?

          Aras Kargo bayram boyunca hizmet vermeyeceğini açıkladı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

          "Değerli Müşterimiz, 6 Haziran - 9 Haziran tarihleri arasında Kurban Bayramı dolayısıyla mesaimize ara vermiş bulunmaktayız. 10 Haziran Salı günü şubelerimiz 09:00-18:00, çağrı merkezimiz 08:30-18:00 saatleri arasında sizlere hizmet vermeye devam edecektir. Aras Kargo olarak sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz."

        • 4

          6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA YURTİÇİ KARGO AÇIK MI?

          Yurtiçi Kargo, arife ve Kurban Bayramı çalışma saatlerini açıkladı. Arife günü dağıtım yapacağını açıklayan şirket, bayram boyunca hizmet vermeyecek. Firmadan yapılan yazılı açıklama şöyle;

          "Değerli müşterilerimiz, Kurban Bayramınızı şimdiden kutlarız. Arefe günü (Perşembe) kargo alım ve dağıtım işlemlerimize devam ediyoruz. Bayram süresince (6 - 7 - 8 - 9 Haziran) tüm birimlerimiz resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır.

          10 Haziran Salı günü itibariyle tüm birimlerimiz normal işleyişine devam edecek olup; siz değerli müşterilerimize hizmet vermeyi sürdürecektir. Bayram süresince bize 10.00 - 20.00 saatleri arasında 444 99 99 numaralı çağrı merkezimizden veya resmi sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz."

        • 5

          6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA MNG (DHL) KARGO AÇIK MI?

          MNG (DHL) Kargo, Kurban Bayramı boyunca hizmet vermeyeceğini açıkladı. Şirketten yapılan yazılı açıklama şöyle;

          ""Değerli Müşterilerimiz, Kurban Bayramı dolayısıyla 6-9 Haziran tarihleri arasında tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. 10 Haziran Salı günü sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. İyi bayramlar dileriz."

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