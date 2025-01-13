Brooke Shields: Tek amacım size erkeksi hissettirmek değil
"Yaşlanmama izin verilmiyor" diyerek ilerleyen yaşının bir eksiklik olarak görülmesine isyan eden Brooke Shields: Bu gezegende olmamın tek amacı size erkeksi hissettirmek değil
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Bir dönemin en ünlü modelleri arasında yer alan ve kariyerine oyuncu olarak devam eden Brooke Shields, ilerleyen yaşıyla birlikte değişen hayatını anlattı.
Orta yaşlı kadınların görmezden gelinmesine karşı çıkan 59 yaşındaki ABD'li model, artık eskisi kadar dikkat çekici olmayışını şöyle anlattı:
"İlk kez 'belli bir yaşa' geldiğimi kızlarımla New York şehir merkezi sokaklarında dolaşırken fark ettim. Onlar dikkat çekici kızlar. Rowan, harika kıvrımlara sahip çilek rengi bir sarışın. Grier ise 1.80 boyunda, uzun bacaklı ve benden çok daha uzun. Yan yana yürüyorduk, ben ortadaydım ve yoldan geçenlerin hayranlık dolu bakışlarını fark etmemek imkansızdı. Yıllar geçtikçe sokakta tanınmaya alıştım ama bu sefer farklıydı. Bakışlar bana değil, yanımdaki iki güzele doğru çevrilmişti."
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Shields, kızlarına yönelen bakışları fark ettiğinde korumacılık, gurur, melankoli gibi birden fazla duyguyu aynı anda hissettiğini söyledi.
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"Sektörüm artık beni aynı coşkuyla karşılamıyordu. Oyuncu ajansları ve yapımcıların yanı sıra hayranlarımın da verdiği his şuydu: Zamanı durdurmalısın... Hatta belki de geriye çevirmelisin" diyen Shields, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir beni kontrol ettirmek için rutin bir cilt hastalıkları randevusundayken doktor, davetsizce elini yüzümde gezdirdi ve şöyle dedi: Bütün bunları düzeltebiliriz."
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"59 yaşındayım. 60 bile değil! Genç kızı oynamıyor olabilirim ama Titanic'teki büyükanne de değilim. Yine de kimse benimle ne yapacağını bilmiyor" diyen Shields, yaşlanmasıyla ilgili hissettiklerini şöyle anlattı:
"Sonuçta, Brooke Shields'in yaşlanmasına izin verilmiyor. Aniden yüzünüzde bir çizgi oluşuyor ve o küçük kırışıklık onlarca yıllık başarıdan daha fazla ağırlık taşıyor."
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"Son dakika haberi, bu gezegende olmamın tek amacı size erkeksi hissettirmek değil" diyen Shields, şunları söyledi:
"Evet, yaşlanan yüzümü fiziksel bir hakaret olarak algılayan insanlar olduğunu biliyorum. Herkesin tanıdığı Brooke Shields gibi görünmüyorsam, açıkça korkunç bir yanlış yapmışımdır! Uzun bir süre kendimi hiç feminist olarak düşünmedim. Feminist olmanın erkeklere kızmak anlamına geldiğini düşündüm. Hayatımın bu aşamasında, en azından bazı erkekler söz konusu olduğunda, kızgın değilim - sadece hayal kırıklığına uğradım."
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"İleri yıllarımıza ulaştığımızda kesinlikle biraz daha fazla kutlama ile karşılanabilirdik" diyen ünlü oyuncu, "Bunun yerine gördüğüm şey, kendimize karşı daha rahat ve daha özgüvenli hale geldikçe, erkeklerin daha fazla tehdit altında hissetmeleri. Basitçe nasıl uyum sağlayacaklarını bilmiyorlar" ifadesini kullandı.
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