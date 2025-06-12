53. İstanbul Müzik Festivali AKM'de düzenlenen açılış töreniyle başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle bu yıl 53. kez düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nin açılış töreni, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

Açılışta, festivale desteğinden dolayı Bakanlık adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'ya teşekkür plaketi takdim edildi.

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"YERLİ VE YABANCI BİRÇOK SEÇKİN MÜZİSYENİ DİNLEME FIRSATIMI OLACAK"

Sunuculuğunu Yetkin Dikinciler'in üstlendiği törende konuşan Batuhan Mumcu, İstanbul Müzik Festivali'nin şehrin kültürel belleğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Festival, yarım asrı aşkın süredir Türkiye'de klasik müziğin kök salmasında, gelişmesinde, evrensel boyutta yankı bulmasında kuşkusuz çok önemli bir role sahip. İstanbul Müzik Festivali'nin bugünkü gücüne ulaşmasında elbette kararlılıkla sürdürülen bir vizyonun etkisi var" dedi.

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Mumcu, İKSV'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın kültür sanat dünyasına yıllardır kıymetli katkılar sunduğuna da işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de kültürel hayatın gelişimini ve bunun için gösterdiği uzun soluklu çabanın hepimiz için çok kıymetli olduğunu da belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız liderliğinde ve Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un büyük gayretleriyle bizler de sanatı desteklemeyi, kültürel üretimi teşvik etmeyi bir görevden öte toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye'nin sanatla anılan bir ülke olarak tanınmasına büyük katkı sağladığı için İstanbul Müzik Festivali gibi nitelikli etkinliklere son derece kıymet veriyoruz. Bu yıl da festival kapsamında yerli ve yabancı birçok seçkin müzisyeni dinleme fırsatımız olacak." "GENİŞ BİR KİTLENİN İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ'NİN BİR PARÇASI OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ" İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da festival kapsamında İstanbul'un özgün mekanlarında farklı dönemlerden bestecilerin eserlerinin seslendirileceğini aktararak, "Klasik müziği farklı sanat disiplinleriyle bir araya getiren festivale özel konserler, belki ilk kez dinleyeceğimiz genç solistler, düzenleyeceğimiz ücretsiz hafta sonu etkinlikleriyle geniş bir kitlenin İstanbul Müzik Festivali'nin bir parçası olması için çalışıyoruz. Eser siparişlerimizle sanat üretimine katkıda bulunuyor, genç sanatçılara ve sanatseverlere desteğimizi sürdürüyor, Aydın Gün Teşvik Ödülü, Yarının Kadın Yıldızları, Eczacıbaşı Genç Bilet gibi projelerimize, İKSV Alt Kat'ın yürüttüğü çocuk atölyelerimize ve konservatuvar öğrencilerine kapılarımızı ücretsiz olarak açmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

REKLAM "MULTİDİSİPLİNER İŞLERİN OLDUĞU KONSERLER İZLEYECEĞİZ" AA'ya açıklamada bulunan İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya ise bu yıl festivali "Sınırların Ötesinde" teması etrafında kurguladıklarından bahsederek, "Aslında festival temasını iki farklı anlamda kullanıyoruz. Festivalde hem sınır komşularımızın müzikleriyle, bizim müziklerimizin bir araya geldiği çok özel projeler var hem de klasik müzik dinleme ve sunma sınırlarının dışına çıkacağız. Yani barok dönemden 21. yüzyıla kadar yazılmış farklı eserleri, hip hop dans, görselleme, tiyatro ve resim gibi farklı farklı sanatlarla bir araya getiren multidisipliner işlerin olduğu konserler izleyeceğiz" diye konuştu. Çakırkaya, festival kapsamında bu yıl İstanbul'da tarihi alanlarda ve konser salonlarında 45'in üzerinde sanatçı ve topluluğun 22 konserle müzikseverlerle buluşacağını söyledi. Festival kapsamında biletli konserlerin yanı sıra İstanbul halkına ücretsiz konserler ve etkinlikler de sunduklarını aktaran Çakırkaya, "14 ve 15 Haziran'da Yıldız Parkı'nda ve Fenerbahçe Parkı'nda farklı yaş gruplarına özel tasarlanan çocuklara özel hip hop dans atölyelerinin ardından ücretsiz konserler yer alacak. Canlı müzikle yoga yapacağız. Daha sonra her iki günde de keyifli bir repertuvar dinleyeceğiz" dedi.

Açılışta Tekfen Filarmoni Orkestrası ile Bulgaristan Ulusal Filarmoni Korosu konser verdi Festivalin açılış töreninde şef Aziz Shokhakimov yönetiminde Tekfen Filarmoni Orkestrası ile Bulgaristan Ulusal Filarmoni Korosu konser verdi. Tekfen Vakfının desteğiyle gerçekleştirilen konser, Hasan Uçarsu'nun bestelediği "Toprak Sever İnsanları Birer Birer" eseriyle başladı. 53. İstanbul Müzik Festivali, 26 Haziran'a kadar, 22 konserde, NDR Elbphilharmonie Orchester, Camerata Salzburg, Geneva Camerata, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Slovak Filarmoni Korosu gibi önemli toplulukların yanı sıra Fazıl Say, Frank Peter Zimmermann, Rafał Blechacz, Gautier Capuçon, Alexandre Kantorow ve Anastasia Kobekina'nın arasında olduğu 45'in üzerinde ismi ağırlayacak.