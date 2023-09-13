50 yaşında olduğuna kimse inanamıyor! Hande Ataizi kusursuz fiziğiyle büyüledi!
Bir döneme damga vuran Ruhsar dizisiyle hafızalara kazınan ve son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız adlı projeyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Hande Ataizi, sosyal medya hesabından spor yaptığı anlara dair görüntülerini yayınladı. Ataizi'nin fiziğine beğeni yağdı.
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Son olarak final yapan Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi, sosyal medya hesabından spor yaptığı anlara dair görüntülerini sevenlerinin beğenisine sundu.
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Başarılı oyunculuk performansının yanında özel hayatı ve sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle de magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren oyuncu Hande Ataizi, fit vücuduyla sevenlerinin beğenisini aldı.
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Sağlıklı bir yaşam biçimini benimseyen Hande Ataizi'nin kusursuz fiziği sevenlerinin dikkatinden kaçmıyor. Ünlü ismin 50 yaşında olduğuna hayranları inanmakta güçlük çekiyor.
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Hande Ataizi'nin fiziğine sevenlerinden: "Kusursuz", "Hem başarılı bir oyuncu hem güzel", "50 yaşında böyle olmak istiyorum", "Bakmalara doyamadık" gibi yorumlar geliyor.
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İşte Hande Ataizi'nin son paylaşımları...
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