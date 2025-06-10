5 yıl önce ayrılan Olivia Wilde ile Jason Sudeikis, kızlarının futbol maçında buluştu

9 yıl süren ilişkilerini 2020'de bitiren oyuncu ikili Olivia Wilde ile Jason Sudeikis, kızlarını desteklemek için bir araya geldi. Ayrılsalar da arkadaş kalan Wilde ve Sudeikis, 8 yaşındaki kızları Daisy'nin Los Angeles'taki futbol maçını seyretmek için buluştu.

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41 yaşındaki Olivia Wilde ile 48 yaşındaki Jason Sudeikis, maç sırasında sohbet ederken görüldü. İkili, sahadan ayrılmadan önce birbirlerine sarılarak vedalaştı.

Keyifli olduğu görülen Olivia Wilde, maç sonunda kızıyla dans ederken objektiflere yansıdı.

Olivia Wilde ile Jason Sudeikis, 2011'in sonlarında aşk yaşamaya başlamış, Ocak 2013'te nişanlanmıştı. Resmi olarak hiç evlenmediler ve ilişkilerini 2020'de sonlandırdılar. Wilde ile Sudeikis'in 11 yaşında Otis adında bir de oğulları var.