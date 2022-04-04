Ramazan ayı 2 Nisan itibarı ile başladı. Ramazan'da 30 günlük oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, 5 Nisan sahur saatleri hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Ramazan İmsakiye 2022 takvimi ile iftar vakti, sahur saatleri, imsak vakti ve teravih namazı vakitleri bu sene de Haberturk.com'dan takip ediliyor. Ankara İmsakiye, İzmir İmsakiye ve İstanbul İmsakiye başta olmak üzere 81 ilin iftar vakti, sahur saati ve imsak saatleri duyuruldu.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 30 günlük iftar saatleri, sahur vakti ve teravih vakitleri için Haberturk.com'un İmsakiye 2022 sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın. Bu şekilde, iftar vakti ve sahur saati bugün kaçta sorularına kolaylıkla yanıt bulabilirsiniz.

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SAHUR SAATİ VE İFTAR VAKTİ BUGÜN KAÇTA? - İL İL İFTAR SAATLERİ 4 NİSAN 2022

Haberimizin devamından, 30 günlük ve güncel Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz. Diyanet İmsakiye ile İstanbul iftar saatleri, Ankara iftar vakti, İzmir iftar saati başta olmak üzere bütün illerin iftar saatleri, sahur vakti, teravih vakitleri ile ilgili merak ettiklreinizi hızlıca öğrenebilirsiniz.

İşte, 2022 İmsakiye takvimi ve 81 ilin iftar - sahur - teravih saatleri