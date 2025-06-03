5 aylık enflasyon farkı ne oldu? Emekli ve memur maaşlarında Ocak-Mayıs enflasyon farkı yüzde kaç oldu?
Mayıs enflasyonunun açıklanmasıyla Ocak-Mayıs ayları olmak üzere 5 aylık enflasyon farkın da belli oldu. SSK, Bağkur emekli maaşları ile memur ve emekli maaş zammını belirlemede kritik bir detay olan enflasyon farkı netleşti. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne oldu, emekli ve memur maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak? İşte, detaylar...
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Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, yılın ilk beş ayına ait enflasyon farkı da netlik kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur ve memur emeklilerinin maaş zammını doğrudan etkileyen bu veri ile milyonlarca vatandaş alacakları maaş zammını merak ediyor.ç Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte, 5 aylık enflasyon farkına göre emekli ve memur maaş zammı...
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2025 MAYIS ENFLASYONU AÇIKLANDI!
Mayısta aylık enflasyon yüzde 1.53, yıllık enflasyon ise yüzde 35.41 oldu.
TÜİK mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre mayısta tüketici fiyatları yıllık yüzde 35.41, aylık olarak ise yüzde 1.53 yükseldi. 12 aylık ortalama ise yüzde 45.80 olarak hesaplandı. Böylece yıllık enflasyonda 12 ay üst üste düşüş kaydedildi.
Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 2.1 gelmesi yönündeydi. Nisanda aylık enflasyon yüzde 3, yıllık enflasyon ise yüzde 37.86 olarak açıklanmıştı.
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5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?
Emekli aylığı ve memur maaşında enflasyon farkı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında enflasyon farkı yüzde 15,1 olurken, memur maaşları ve emekli memur aylıklarında enflasyon farkı yüzde 14,01 oldu.
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SSK VE BAĞKUR MAAŞLARINDA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?
Beş aylık enflasyon yüzde 18,10 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları enflasyon oranında artırılıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında dört aylık enflasyon farkı yüzde 15,10 oldu.
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MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞLARINDA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?
Memur maaşları ve emekli memur aylıklarında enflasyon farkı yüzde 14,01 oldu.
Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 11,54 oranında zam yapılmıştı. Bunun yüzde 6’sı toplu sözleşme zammı olarak gerçekleşti. Memur maaşlarında dört aylık enflasyon farkı yüzde 8,58 oldu. Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Böylece haziran ayında enflasyon hiç artmasa bile memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 14,01 oranında artış yapılacak. Emekli memur aylıkları da aynı oranda artacak.
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MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYONUN ALTINDA KALACAK
Yapılacak artışa rağmen temmuz ayındaki memur maaş zammı enflasyonun altında kalacak. Memurların maaş zammı geçen yılın temmuz ayından beri enflasyonun altında kalıyor.
Geçen yıl ocak – haziran döneminde enflasyon yüzde 24,73 olurken, memurların maaş zammı yüzde 19,31’de kaldı. Memur maaş zammı enflasyondan 5,42 puan daha düşük oldu.
2024’ün temmuz – aralık döneminde 6 aylık enflasyon yüzde 15,75 oranında çıkarken, memurların maaş zammı yüzde 11,54 olarak gerçekleşti. Memurlar ocak ayında da enflasyonun 4,21 puan altında zam aldılar.
Mevcut enflasyon verilerine göre temmuz ayında da memurların maaş zammı enflasyonun 1,09 puan altında kalacak.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?
Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 2,36, haziran ayında yüzde 1,77 olarak tahmin edildi. Anadolu Ajansı’nın ekonomistlerle yaptığı ankette ise mayıs ayı enflasyonu yüzde 2,10 olarak tahmin edildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı mayıs ayı enflasyonu her iki anketteki tahminlerin altında kaldı.
Haziran ayında enflasyon Merkez Bankası anketindeki gibi yüzde 1,77 olarak gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 17,13 olacak.
Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 17,13 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise temmuzda yüzde 16,03 artacak.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?
En düşük emekli aylığı 14.469 TL olarak uygulanıyor. Temmuz ayında en düşük emekli aylığında artış yapılmazsa kök aylığı 12.353 TL’nin altında olanlar temmuz ayından sonra da 14.469 TL aylık almaya devam edecekler.
En düşük emekli aylığı geçen yıl ocak ayından beri enflasyona paralel artıyor. Geçen yıl ocakta 7.500 liradan 10.000 liraya çıkartılan en düşük emekli aylığı, temmuzda 12.500 TL, bu yılın ocak ayında ise 14.469 TL oldu.
En düşük emekli aylığının artırılabilmesi için kanun değişikliği yapılması gerekiyor.