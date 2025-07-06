5 asırlık zarafet Türkiye'ye döndü

Osmanlı halıcılığının nadide örneklerinden biri olarak yaklaşık 5 asır önce Uşak’ta dokunan nadide halı, uzun yıllar süren bir kayboluşun ardından yurt dışında bir koleksiyonda ortaya çıktı.

Osmanlı zanaatının taşıyıcısı bu tarihî dokuma, şimdi yeniden ait olduğu topraklarda, Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde sergileniyor.

Yıllar süren sessizliğin ardından halı, İtalyan vatandaşı Adrian Stefan Ionescu’nun özel koleksiyonunda gün yüzüne çıktı. Koleksiyoner; eseri, hayatta olmayan İtalyan sanat tutkunu Ermininio Bottini’den satın almıştı.

Adrian Stefan Ionescu, halının Suzan Bayraktaroğlu’nun 'Vakıf Halılar' kitabında yer alan 06.456 envanter numaralı eserle birebir örtüştüğünü fark etti.

Türkiye’ye ait olduğunu öğrendiğinde hiçbir talepte bulunmadan, gönüllü olarak iadesi için harekete geçti.

Halı, işlemlerin tamamlanmasının ardından 2025'te Türkiye'ye getirilerek Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’ne ulaştırıldı.

Eski fotoğraflarda halının bordürlerinden birinin kesildiği ve bazı bölümlerinde ciddi kayıplar olduğu görülüyordu. Türkiye’ye ulaştıktan sonra yapılan restorasyonla eksik bölümler tamamlandı, kompozisyonu özgün hâline kavuşturuldu.

Bir dönemin estetik anlayışını ve zanaatkârlık becerisini yansıtan bu eşsiz halı, ait olduğu topraklara dönerek kültürel mirasa yeniden kazandırılmış oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, halıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Osmanlı zanaatının taşıyıcısı olan, yaklaşık beş asırlık tarihî Uşak halısı, 30 yıllık bir kayboluşun ardından yeniden doğduğu topraklara döndü. Yüzyıllar önce Uşak’ta ilmek ilmek dokunan bu zarif halıyı, yine bu toprakların ruhunu taşıyan her değer gibi, ait olduğu yere kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sadece bir halı değil; kültürümüzün, hafızamızın ve zarafetimizin sessiz ama derin dönüşüdür. Halıyı gönüllü olarak ülkemize iade eden İtalyan vatandaşı Adrian Stefan Ionescu’ya, tarihî mirasa gösterdiği hassasiyet ve duyarlılık için teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.