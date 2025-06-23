33 mahallenin içme suyunu karşılayacak

Ordu'nun Kumru ilçesinde su kaynaklarının arttırılması ve kırsal kesimin içme suyu ihtiyacının uzun vadede karşılanması amacıyla inşaatına başlanan Kumru Barajı tamamlandı.

REKLAM advertisement1

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Devlet Su İşleri (DSİ) ile ortaklaşa inşa ettikleri Kumru Barajı'nın çevresinde yapılacak düzenleme ve park çalışmaları sonrası bölgeyi çekim merkezi haline getireceklerini kaydetti.

Temelden yüksekliği 41 metre olan ve ön yüzü beton kaplama kaya dolgu tipinde inşa edilen Kumru Barajı'nın yıllık 2.8 milyon metreküp içme suyu sağlama kapasitesine sahip olarak inşa edildiğini belirten Başkan Hilmi Güler, şunları söyledi:

"Kumru ilçe merkezi ile birlikte toplam 33 mahallemizin 2070 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak bu baraj, bölgedeki su kaynaklarının verimli kullanımına da büyük bir katkı sunacaktır. Bu yatırım ile sadece bugünün değil, geleceğin de ihtiyaçlarını düşünerek Kumru'muzun uzun vadeli su güvenliğini sağlamış bulunuyoruz. Ordu'muza, Kumru'muza ve değerli hemşerilerimize bu büyük eserin hayırlı olmasını diliyor, nice projelerle sizlere hizmet etmeye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz."