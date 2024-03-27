Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. YSK'nın verilerine göre nüfusta kayıtlı olan 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanması bekleniyor. 34 siyasi partinin yer alacağı seçimlerde ülke genelinde 206 binden fazla sandıkta oy kullanılacak. Peki, önce hangi oylar sayılacak? Oy pusulaları hangi renk olacak? İşte, detaylar...