Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yerel Seçim 2024 - 31 Mart seçiminde hangi oylar önce sayılacak, oy pusulaları ne renk olacak?

        Hangi oylar önce sayılacak? Oy pusulaları ne renk olacak?

        31 Mart 2024 yerel seçimine sayılı günler kaldı. 81 il ve 973 ilçenin belediye başkanının belli olacağı seçim öncesinde oy kullanacak olan vatandaşlar, oyların sayımını ve oy pusulalarının ne renk olacağını merak etmeye başladı. Peki, seçimde hangi oylar önce sayılacak, oy pusulaları ne renk olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 16:51 Güncelleme: 27.03.2024 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. YSK'nın verilerine göre nüfusta kayıtlı olan 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanması bekleniyor. 34 siyasi partinin yer alacağı seçimlerde ülke genelinde 206 binden fazla sandıkta oy kullanılacak. Peki, önce hangi oylar sayılacak? Oy pusulaları hangi renk olacak? İşte, detaylar...

        • 2

          ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?

          Büyükşehirlerde sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık sayımı, diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

        • 3

          OY PUSULALARI NE RENK OLACAK?

          Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası beyaz, il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula turuncu, belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası mavi, belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise sarı renkli olacak.

        • 4

          OYLAR SAAT KAÇTA SAYILMAYA BAŞLAYACAK?

          Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan önce, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılmayacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        İstanbul'da yanan iş yerinde kan donduran görüntü!
        İstanbul'da yanan iş yerinde kan donduran görüntü!
        Trabzon'da göçük faciası! 3 can kaybı var
        Trabzon'da göçük faciası! 3 can kaybı var
        Hamas'tan müzakerelerle ilgili açıklama
        Hamas'tan müzakerelerle ilgili açıklama
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        Tokadın faturası ağır oldu
        Tokadın faturası ağır oldu
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Hatay'da uçuşlar başlıyor
        Hatay'da uçuşlar başlıyor
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!
        6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa