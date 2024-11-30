2024 yılı hızla sona yaklaşırken, birçok kişi yılbaşı planlarını yapmaya başladı. Yeni yılın heyecanını yaşarken, yılbaşı tatilinin kaç gün süreceği ve hangi günlere denk geldiği vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle 31 Aralık ve 1 Ocak günlerinin tatil olup olmadığı sıkça soruluyor. İşte, bu yılın yılbaşı tatiliyle ilgili merak edilen detaylar...