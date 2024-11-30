Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi?
2025 yılına geri sayım devam ederken, yeni yıl heyecanı tüm dünyayı sarmış durumda. Pek çok kişi, yılbaşını nasıl kutlayacağını planlamaya başlarken, çalışanlar da yılbaşı tatilinin süresini ve hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. Özellikle 31 Aralık ve 1 Ocak günlerinin tatil olup olmadığı sıkça sorulan sorular arasında. İşte, 2025 yılına dair tatil takvimi ve detaylar...
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2024 yılı hızla sona yaklaşırken, birçok kişi yılbaşı planlarını yapmaya başladı. Yeni yılın heyecanını yaşarken, yılbaşı tatilinin kaç gün süreceği ve hangi günlere denk geldiği vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle 31 Aralık ve 1 Ocak günlerinin tatil olup olmadığı sıkça soruluyor. İşte, bu yılın yılbaşı tatiliyle ilgili merak edilen detaylar...
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YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
31 Aralık 2024 tarihinde kutlanan yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor.
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YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN, 31 ARALIK TATİL Mİ?
2025 resmi tatiller takvimine göre; 31 Aralık Pazartesi tatil değil ancak 1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil.
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2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak Çarşamba
Ramazan Bayramı: 30 Mart - 1 Nisan Pazar - Salı (29 Mart arife)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Çarşamba
İşçi Bayramı: 1 Mayıs Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı: 6 - 9 Haziran Cuma - Pazartesi (5 Haziran arife)
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Çarşamba (28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tüm gün)