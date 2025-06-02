Günlerin takvimdeki yeri sabit olsa da her biri farklı bir hikâyeyi barındırıyor. 3 Haziran tarihi, yıllar boyunca hafızalarda yer eden olaylarla anılıyor. Yalnızca resmi tatiller değil, toplumsal hafızada yer etmiş günler de büyük ilgi görüyor. Peki, 3 Haziran’ın taşıdığı anlam nedir ve bu günde neler yaşandı? İşte merak edilenler...