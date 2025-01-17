3 firma daha halka arz oluyor! Ocak 2025 halka arz takviminde son durum nedir?
Ocak halka arz takvimi yatırımcılar için hareketli geçiyor. Üç firma daha halka arz olurken, biri borsada işleme açıldı, biri ise talep toplamaya devam ediyor. İşte, tüm detaylarıyla halka arz takviminde yaşanan son gelişmeler...
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Sermaye Piyasası Kurulu; Mopaş Marketçilik, Destek Finans Faktoring ve Dünya Varlık Yönetim'in halka arzını onayladı. Öte yandan; Gülermak Ağır Sanayi halka arz oldu, Akfen İnşaat ise talep toplamaya devam ediyor. İşte, tüm detaylarıyla Ocak 2025 halka arz takviminde son durum...
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MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ OLUYOR
Mopaş Marketçilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. 2 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firma yatırımcılara 57 milyon 330 bin lot dağıtmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre; firma, kazanacağı fonun yüzde 40-45'ini yeni mağaza yatırımları için kullanılacak.
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DESTEK FİNANS FAKTORING HALKA ARZ OLUYOR
Destek Finans Faktoring A.Ş. halka arz oluyor. 'DSTKF' kodu ile borsada işlem görecek firmanın halka arzında 80 milyon 333 bin 333 lot dağıtılacak. Yüzde 25 halka açıklık ile yatırımcıların radarına giren şirketin hisse fiyatı 46,98 TL olarak belirlendi.
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DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ OLUYOR
Dünya Varlık Yönetim A.Ş. halka arz oluyor. 65 milyon 200 bin lot dağıtacak firma 'DNYVA' kodu ile borsada işlem görecek. Talep toplama tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.
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GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İÇİN GONG ÇALDI!
Firma, 17 Ocak 2025 bugün itibarıyla borsada işlem görmeye başladı. Firma toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıttı. Kişi başına 3375 TL değerinde 27 lot düştü. Firmanın halka arzına toplamda 595 bin 287 kişi katıldı.
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AKFEN İNŞAAT TALEP TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR
17 Ocak saat 17.00'ye kadar talep toplayacak firma 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtacak. Hisse değeri ise 38,70 TL olan firmanın halka arz sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.
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