Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 3 firma daha halka arz oluyor! Ocak 2025 halka arz takviminde son durum nedir? Ocakta hangi firmalar halka arz oldu?

        3 firma daha halka arz oluyor! Ocak 2025 halka arz takviminde son durum nedir?

        Ocak halka arz takvimi yatırımcılar için hareketli geçiyor. Üç firma daha halka arz olurken, biri borsada işleme açıldı, biri ise talep toplamaya devam ediyor. İşte, tüm detaylarıyla halka arz takviminde yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 11:58 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sermaye Piyasası Kurulu; Mopaş Marketçilik, Destek Finans Faktoring ve Dünya Varlık Yönetim'in halka arzını onayladı. Öte yandan; Gülermak Ağır Sanayi halka arz oldu, Akfen İnşaat ise talep toplamaya devam ediyor. İşte, tüm detaylarıyla Ocak 2025 halka arz takviminde son durum...

        • 2

          MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ OLUYOR

          Mopaş Marketçilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. 2 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firma yatırımcılara 57 milyon 330 bin lot dağıtmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre; firma, kazanacağı fonun yüzde 40-45'ini yeni mağaza yatırımları için kullanılacak.

          MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          DESTEK FİNANS FAKTORING HALKA ARZ OLUYOR

          Destek Finans Faktoring A.Ş. halka arz oluyor. 'DSTKF' kodu ile borsada işlem görecek firmanın halka arzında 80 milyon 333 bin 333 lot dağıtılacak. Yüzde 25 halka açıklık ile yatırımcıların radarına giren şirketin hisse fiyatı 46,98 TL olarak belirlendi.

          DESTEK FİNANS FAKTORING HALKA ARZ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ OLUYOR

          Dünya Varlık Yönetim A.Ş. halka arz oluyor. 65 milyon 200 bin lot dağıtacak firma 'DNYVA' kodu ile borsada işlem görecek. Talep toplama tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

          DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İÇİN GONG ÇALDI!

          Firma, 17 Ocak 2025 bugün itibarıyla borsada işlem görmeye başladı. Firma toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıttı. Kişi başına 3375 TL değerinde 27 lot düştü. Firmanın halka arzına toplamda 595 bin 287 kişi katıldı.

          GÜLERMAK AĞIR SANAYİ HALKA ARZ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          AKFEN İNŞAAT TALEP TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR

          17 Ocak saat 17.00'ye kadar talep toplayacak firma 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtacak. Hisse değeri ise 38,70 TL olan firmanın halka arz sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

          AKFEN İNŞAAT HALKA ARZ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Biden TikTok yasağını uygulamayacak mı?
        Biden TikTok yasağını uygulamayacak mı?
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Habertürk Anasayfa