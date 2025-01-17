MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ OLUYOR

Mopaş Marketçilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. 2 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firma yatırımcılara 57 milyon 330 bin lot dağıtmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre; firma, kazanacağı fonun yüzde 40-45'ini yeni mağaza yatırımları için kullanılacak.

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