3 bin 200 rakımdaki Yedigöller'de kar ve yaz bir arada
Erzurum'un İspir ilçesindeki 3 bin 200 rakımda bulunan Yedigöller'de kar ve yaz bir arada görülüyor
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Erzurum'un İspir ilçesindeki 3 bin 200 rakımda bulunan çevresi karla kaplı Yedigöller, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor.
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Kaçkar Dağları'nın güneybatısında ve Verçenik Dağları üzerinde yer alan Yedigöller'de, buzullardan oluşan irili ufaklı 10 göl bulunuyor.
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Kuzu, Koyun, Göbekli, Sinekli, Yıldızlı, Karanlık ve Aygır adları verilen ve bazılarında kırmızı alabalık türünün yaşadığı göller ile çevresi, her mevsim farklı güzelliklere bürünüyor.
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Kış mevsiminin uzun sürdüğü bölgede, havaların ısınmasıyla karların bir kısmı eridi, doğa canlandı.
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Kar ve yaz manzaralarının bir arada olduğu bölgeye giden fotoğraf sanatçıları ve doğa tutkunları, eşsiz güzellikler arasında kamp ve doğa yürüyüşü yapıyor.
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