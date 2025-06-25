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        Haberler Yaşam 3 bin 200 rakımdaki Yedigöller'de kar ve yaz bir arada

        3 bin 200 rakımdaki Yedigöller'de kar ve yaz bir arada

        Erzurum'un İspir ilçesindeki 3 bin 200 rakımda bulunan Yedigöller'de kar ve yaz bir arada görülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 09:30 Güncelleme: 25.06.2025 - 09:30
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          Erzurum'un İspir ilçesindeki 3 bin 200 rakımda bulunan çevresi karla kaplı Yedigöller, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor.

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          Kaçkar Dağları'nın güneybatısında ve Verçenik Dağları üzerinde yer alan Yedigöller'de, buzullardan oluşan irili ufaklı 10 göl bulunuyor.

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          Kuzu, Koyun, Göbekli, Sinekli, Yıldızlı, Karanlık ve Aygır adları verilen ve bazılarında kırmızı alabalık türünün yaşadığı göller ile çevresi, her mevsim farklı güzelliklere bürünüyor.

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          Kış mevsiminin uzun sürdüğü bölgede, havaların ısınmasıyla karların bir kısmı eridi, doğa canlandı.

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          Kar ve yaz manzaralarının bir arada olduğu bölgeye giden fotoğraf sanatçıları ve doğa tutkunları, eşsiz güzellikler arasında kamp ve doğa yürüyüşü yapıyor.

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