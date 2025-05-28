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        Haberler Kültür-Sanat 28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı

        28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı

        Uçan Süpürge Vakfı'nın düzenlediği 28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde sinema perdesi bu yıl yine kadınların güçlü ve benzersiz hikayelerine açıldı. Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsorluğunda gerçekleşen festivalde Uçan Süpürge Onur Ödülü sinema sanatçıları Hülya Darcan ve Gülşen Bubikoğlu'na verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 10:00 Güncelleme: 28.05.2025 - 10:17
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        Hülya Darcan ve Gülşen Bubikoğlu'na onur ödülü
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        "Benzersiz Kadınlar, Benzersiz Hikayeler" temasıyla düzenlenen 28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı.

        Açılış töreni, oyuncular Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler'in sunuculuğuyla Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde yapıldı.

        Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler
        Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler

        Törende 'Uçan Süpürge Onur Ödülü'nü oyuncu Esra Bilgiç'ten alan Hülya Darcan, 28 sene önce başlayan festivalin ilk yılında da konuk olarak sahnede bulunduğunu söyledi.

        Oyunculuğa verdiği 20 yıllık aradan sonra hiçbir şeyin bıraktığı gibi olmadığını söyleyen Darcan, "Genç kız olarak ayrıldığım sinemaya bir çocuk sahibi anne ve dul bir kadın olarak geri dönmüştüm. Sinema beni yine bağrına bastı. Öylesine vefakardır. Sinema zaten bir ömürdür" diye konuştu.

        Harika Uygur
        Harika Uygur
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        Yurt dışında bulunan Gülşen Bubikoğlu'nun ödülü, Meliha Varol'a takdim edildi.

        Törende Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu Bennu Yıldırımlar, cast direktörü Harika Uygur ile yapımcı ve festival yönetmeni Başak Emre'ye verildi.

        Bennu Yıldırımlar
        Bennu Yıldırımlar

        Genç Cadı Ödülü'ne de oyuncu Mina Demirtaş layık görüldü.

        Mina Demirtaş ve Duygu Sarışın
        Mina Demirtaş ve Duygu Sarışın

        Törende Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu kadın sanatçıları ve SesVerSus A Capella grubu dinleti sundu.

        Bu yıl 28'incisi düzenlenen festival kapsamında 29 ülkeden 44 kadın filmi, Kült Kavaklıdere Sineması ile Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluşacak.

        Festival, 4 Haziran'da sona erecek.

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        #28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali
        #Gülşen Bubikoğlu
        #Hülya Darcan
        #uçan süpürge
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