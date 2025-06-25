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        Haberler Bilgi Gündem 25 Haziran Çarşamba güncel hava durumu: Bugün hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul il il hava tahminleri açıklandı!

        25 Haziran güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar ile, hava sıcaklığının ülke genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Peki, 25 Haziran Çarşamba bugün hava nasıl? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 00:28 Güncelleme: 25.06.2025 - 00:28
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        • 1

          Hava durumuna ilişkin araştırmalar günün ilk saatleri itibarıyla hızlandı. Yaz aylarına girilmesiyle hava sıcaklıkları artarken güncel uyarılar ve yağış durumları araştırılıyor. Peki, 25 Haziran Çarşamba bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji açıklamaları ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        • 2

          METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

          RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        • 3

          İSTANBUL 21°C, 33°C

          Az bulutlu ve açık.

          İZMİR 23°C, 38°C

          Az bulutlu ve açık.

          ANKARA 16°C, 34°C

          Az bulutlu ve açık.

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