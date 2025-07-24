24 Temmuz ne günü? Basın Bayramı nedir, neden kutlanır?
24 Temmuz, Türkiye'de basın özgürlüğü adına önemli bir dönüm noktasını simgeliyor. 1908 yılında sansürün kaldırılmasıyla birlikte her yıl "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlanan bu özel gün, basın emekçilerine duyulan saygının da ifadesi niteliğinde. 24 Temmuz'un tarihi anlamı ve gazetecilik mesleğinin toplumdaki yeri, bir kez daha gündemin ilk sıralarındaki yerini aldı. İşte merak edilenler...
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Her yıl 24 Temmuz’da kutlanan Gazeteciler ve Basın Bayramı, 1908 yılında Türk basınında sansürün kaldırılmasına dayanmaktadır. Bu tarih, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra gazetelerin ilk kez sansür memurlarına yazı göstermeden yayımlanabildiği gün olarak kabul edilir. Her yıl aynı tarihte bu gelişme hatırlanır. İşte Gazeteciler ve Basın Bayramı ile tarihte 24 Temmuz...
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24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI NEDİR, NEDEN KUTLANIR?
Padişah II. Abdülhamit'in saltanatı sırasında "İstibdat dönemi" diye adlandırılan dönemde gazetelerin ancak sansür memurlarının denetiminden geçtikten sonra yayımlandığı Osmanlı Devleti'nde, II. Meşrutiyet'in ilan edildiği 24 Temmuz 1908 günü, İstanbul’da çıkan bir avuç gazete, kendi aralarında sansürcüleri içeri sokmama ve gazetelerini sansüre yollamadan basma kararı vermişlerdi. Bu olay, 24 Temmuz'un “Basın Bayramı” olarak kutlanmasına vesile oldu.
Mustafa Kemal Atatürk, “Basın, Milletin müşterek sesidir. Basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.” sözleriyle, basının bağımsız olmasının toplumun şekillenmesine olan büyük katkısını vurgulamıştır.
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TARİHTE 24 TEMMUZ
1823 - Şili'de kölelik yasaklandı.
1847 - Salt Lake City, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi peygamberlerinden Brigham Young öncülüğünde kurulmaya başlandı.
1866 - Tennessee, Amerikan İç Savaşı sonrasında birliğe tekrar kabul edilen ilk eyalet oldu.
1901 - Yazar O. Henry, zimmet suçundan Austin, Texas'ta üç yıl kaldığı hapishaneden iyi hal nedeniyle salıverildi.
1908 - II. Meşrutiyet'in ilanı: 29 yıldır askıda olan Osmanlı Anayasası yeniden yürürlüğe girdi.
1911 - Hiram Bingham III, Machu Picchu'yu (İnka'ların kayıp şehri) yeniden keşfetti.
1915 - Chicago'da yolcu gemisi battı; 845 kişi öldü.
1923 - Günümüz Türkiye'sinin sınırlarını büyük oranda çizildiği Lozan Antlaşmasının imzalatılması.
1931 - Pittsburgh'da (Pensilvanya) yaşlılar evinde çıkan yangında 48 kişi öldü.
1936 - İspanya Hükûmeti, iç savaş nedeniyle dünyadan yardım istedi.
1943 - II. Dünya Savaşı: İngiliz ve Kanada uçakları geceleri, ABD uçakları ise gündüzleri Hamburg'u bombaladı. Kasım'da operasyon bittiğinde; 9.000 ton patlayıcı kullanılmış, 30.000'den fazla insan ölmüş ve 280.000 bina yıkılmış olacaktı.
1944 - II. Dünya Savaşı: Pasifik Cephesi'nde Amerika Birleşik Devletleri ile Japon İmparatorluğu arasında Tinian Muharebesi başladı.
1950 - Gazeteciler Cemiyeti, sansürün kaldırılışını Basın Bayramı ilan etti.
1952 - Merzifon ve Akşehir'de sel: 77 ev yıkıldı, 500 büyükbaş hayvan öldü ve tarım alanları sular altında kaldı.
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1955 - Ekrem Koçak, 800 metrede Akdeniz Oyunları rekoru kırarak birinci oldu.
1958 - Türkiye'nin Kıbrıs'a asker gönderme önerisini, Birleşik Krallık reddetti.
1959 - Irak'ın Kerkük şehrinde, 1000 kadar Türkmeni'nin katledildiği açıklandı.
1960 - Basın Ahlak Yasası imzalandı.
1963 - Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu çıktı.
1967 - 11 Mayıs'ta greve giden ve haklarını almak için Ankara'ya yürüyüşe geçen Manisalı 90 temizlik işçisi, 930 kilometre kat ederek Ankara'ya vardı.
1967 - Dokunulmazlığı kaldırılan Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Çetin Altan, kararın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
1968 - Polisin İstanbul Teknik Üniversitesi Yurdu'nu bastığı sırada dövdüğü gençlerden Hukuk Fakültesi öğrencisi Vedat Demircioğlu, sekiz gün komada kaldıktan sonra öldü.
1974 - Yunanistan'da yedi yıldır süren cunta yönetimi sona erdi; sürgündeki Konstantin Karamanlis, Hükûmeti kurmak üzere geri döndü.
1977 - Dört gün süren Libya-Mısır savaşı sona erdi.
1986 - Kartal, İstanbul'da tren kazası: 9 ölü, 18 yaralı.
2016 - Cumhuriyet Halk Partisi, Taksim Mitingi'ni düzenledi.
2020 - Ayasofya Müzesi, Ayasofya Camii Olarak 86 yıl sonra tekrar açıldı.