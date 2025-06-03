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        Haberler Gündem 3. Sayfa 23 yaşındaydı staj yapıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        23 yaşındaydı staj yapıyordu... Üniversiteli gençten kahreden haber!

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Emirhan Şahin, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Şahin'in kesin ölüm nedeni otopsiyle netlik kazanacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 08:40 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:58
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        23 yaşındaydı staj yapıyordu... Üniversiteli gençten kahreden haber!
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        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Emirhan Şahin (23), tarımsal üretim ve bitki koruma ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada staj yapmak üzere 3 ay önce Bursa’nın Orhangazi ilçesine geldi.

        STAJ YAPTIĞI FABRİKAYA GİTMEDİ

        DHA'daki habere göre Şahin, sabah staj yaptığı fabrikaya gitmeyince, arkadaşları kendisini telefonla aradı. Telefonu açan olmayınca, arkadaşları Şahin’in komşularına haber verdi.

        KOMŞULARI GENCE ULAŞAMADI

        Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki 2 katlı binanın alt katındaki dairede yaşayan Emirhan Şahin’e, komşuları da ulaşamayınca, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Kapısı çilingire açtırılan daireye giren ekipler, Şahin’i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emirhan Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, epilepsi hastası olduğu öğrenilen Şahin'in cansız bedeni, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Emirhan Şahin'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

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