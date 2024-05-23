İNCİ TANELERİ

İnci Taneleri 16. bölümüyle saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nehir, Azem’in kendisine ulaşmasını engellemek için elinden geleni yapar. Azem sonunda bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Cihan, babası ile ablasının tam ortasında, hangi tarafı seçeceğini bilemez haldedir. Üstelik Rezzan ile başlarının belaya girmesi de an meselesidir. Dilber, hayatına bir karabasan gibi çöken Zahir’den tamamen kurtulmak için gözünü iyice karartır. Piraye, Cenk’le olan ilişkisini bitirip Azem’e yeni bir adım atmayı düşünürken hayatının en büyük şoklarından birini yaşayacaktır.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Siyah Beyaz Aşk

04:45 Bodrum Masalı