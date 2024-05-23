Bu akşam televizyonda ne var? 23 Mayıs Perşembe dizi ve filmleri
23 Mayıs akşamı televizyon yayın akışı yine çok hareketli! Akşama Trabzonspor-Beşiktaş maçı, Güldür Güldür Show ve Eyvah Eyvah 2 gibi birçok yapım ekranlarda olacak. İşte, 23 Mayıs Perşembe akşamı izleyebileceğiniz dizi, film ve programların hepsi...
- 1
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
SHOW TV'nin eğlence programı Güldür Güldür Show, tekrar bölümüyle bu akşam 20.00'de yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Bahar
05:30 Aziz
- 2
İNCİ TANELERİ
İnci Taneleri 16. bölümüyle saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Nehir, Azem’in kendisine ulaşmasını engellemek için elinden geleni yapar. Azem sonunda bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Cihan, babası ile ablasının tam ortasında, hangi tarafı seçeceğini bilemez haldedir. Üstelik Rezzan ile başlarının belaya girmesi de an meselesidir. Dilber, hayatına bir karabasan gibi çöken Zahir’den tamamen kurtulmak için gözünü iyice karartır. Piraye, Cenk’le olan ilişkisini bitirip Azem’e yeni bir adım atmayı düşünürken hayatının en büyük şoklarından birini yaşayacaktır.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Siyah Beyaz Aşk
04:45 Bodrum Masalı
- 3
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI
Bu akşam saat 20.45'te Beşiktaş ve Trabzonspor karşılaşması başlayacak. Maç, ATV'de yayınlanacak.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Finale Doğru
20:45 Beşiktaş-Trabzonspor ZTK Final Maçı
22:45 Kupa Töreni
23:15 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
00:15 Aldatmak
02:40 Maraşlı
05:00 Kalp Yarası
-
- 4
EYVAH EYVAH 2
Ata Demirer ve Demet Akbağ'nın başrollerini paylaştığı Eyvah Eyvah 2 filmi bu akşam 20.00'de Star TV'de seyirci ile buluşacak.
FİLMİN KONUSU NEDİR?
Babası Ali Rıza Şeker'i İstanbul'da bulan Hüseyin'in artık tek bir amacı vardır: Sevdiği kıza, Müjgan'ına kavuşmak... Firuzan'ı, terzi Ramiz'i ve babasını da yanına alıp, memleketi Geyikli'ye dönen Hüseyin, Müjgan'ın kalbini kazanmak için elinden geleni yapar. Memlekette torunlarının yolunu gözleyen dedesi ve ninesinin de dahil olduğu yeni macerada kahramanlarımızı, bol bol kahkaha ve birçok sürpriz de bekliyor.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Sinema Eyvah Eyvah 2
22:30 Yerli Sinema Eyvah Eyvah 2
00:30 İstanbullu Gelin
03:00 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü
- 5
BUZ YOLU
Yabancı sinema filmi Buz Yolu, bu akşam 20.00'de TRT1'de yayınlanacak.
FİLMİN KONUSU NEDİR?
Kanada'nın uzak kuzey bölgelerinde bir elmas madeninin çökmesinin ardından, birkaç TIR şoförü madencileri kurtarmak için yola koyulurlar. Madene giden yol donmuş denizden ve bilmedikleri başka tehlikelerle doludur.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:45 Uğurlugiller
07:15 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Gönül Dağı
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema Buz Yolu
00:30 Kara Ağaç Destanı
03:10 Gönül Dağı
05:45 Seksenler
- 6
SURVIVOR ALL STAR
TV8'de yayınlanan Survivor All Star, bu akşam 20.00'de yeni bölümüyle yayınlanacak.
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
05:30 Dizi
-
- 7
HUDUTSUZ SEVDA
Hudutsuz Sevda 33. bölümüyle bu akşam 20.00'de seyirci karşısına çıkıyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tuncay ve Levent’in intikamı alınmıştır.Fikret, Letoların yaşadığı bu durumundan duygusal olarak etkilenir. Halil İbrahim Zeynep’e olan aşkından aralarını düzeltmeye çalışır. Fakat Zeynep, Halil İbrahim’le çocuğu olmayacağı için kendini suçlar. Nedime’yi ziyaret eden Halil İbrahim ondan tekrar Zeynep’i ister. Zeynep Halil İbrahim’e geri dönecek mi?
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:15 Gaddar
02:45 Tetikçinin Oğlu
05:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış