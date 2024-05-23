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        Haberler Bilgi Magazin 23 Mayıs 2024 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda ne var? Trabzon-Beşiktaş maçı, Eyvah Eyvah, İnci Taneleri

        Bu akşam televizyonda ne var? 23 Mayıs Perşembe dizi ve filmleri

        23 Mayıs akşamı televizyon yayın akışı yine çok hareketli! Akşama Trabzonspor-Beşiktaş maçı, Güldür Güldür Show ve Eyvah Eyvah 2 gibi birçok yapım ekranlarda olacak. İşte, 23 Mayıs Perşembe akşamı izleyebileceğiniz dizi, film ve programların hepsi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 09:44 Güncelleme: 23.05.2024 - 09:44
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        • 1

          GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

          SHOW TV'nin eğlence programı Güldür Güldür Show, tekrar bölümüyle bu akşam 20.00'de yayınlanacak.

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          00:15 Sandık Kokusu

          03:00 Bahar

          05:30 Aziz

        • 2

          İNCİ TANELERİ

          İnci Taneleri 16. bölümüyle saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

          YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Nehir, Azem’in kendisine ulaşmasını engellemek için elinden geleni yapar. Azem sonunda bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Cihan, babası ile ablasının tam ortasında, hangi tarafı seçeceğini bilemez haldedir. Üstelik Rezzan ile başlarının belaya girmesi de an meselesidir. Dilber, hayatına bir karabasan gibi çöken Zahir’den tamamen kurtulmak için gözünü iyice karartır. Piraye, Cenk’le olan ilişkisini bitirip Azem’e yeni bir adım atmayı düşünürken hayatının en büyük şoklarından birini yaşayacaktır.

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Afili Aşk

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:40 Kanal D Ana Haber

          20:00 İnci Taneleri

          00:15 Arka Sokaklar

          02:45 Siyah Beyaz Aşk

          04:45 Bodrum Masalı

        • 3

          BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI

          Bu akşam saat 20.45'te Beşiktaş ve Trabzonspor karşılaşması başlayacak. Maç, ATV'de yayınlanacak.

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 ATV Ana Haber

          19:45 Finale Doğru

          20:45 Beşiktaş-Trabzonspor ZTK Final Maçı

          22:45 Kupa Töreni

          23:15 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

          00:15 Aldatmak

          02:40 Maraşlı

          05:00 Kalp Yarası

        • 4

          EYVAH EYVAH 2

          Ata Demirer ve Demet Akbağ'nın başrollerini paylaştığı Eyvah Eyvah 2 filmi bu akşam 20.00'de Star TV'de seyirci ile buluşacak.

          FİLMİN KONUSU NEDİR?

          Babası Ali Rıza Şeker'i İstanbul'da bulan Hüseyin'in artık tek bir amacı vardır: Sevdiği kıza, Müjgan'ına kavuşmak... Firuzan'ı, terzi Ramiz'i ve babasını da yanına alıp, memleketi Geyikli'ye dönen Hüseyin, Müjgan'ın kalbini kazanmak için elinden geleni yapar. Memlekette torunlarının yolunu gözleyen dedesi ve ninesinin de dahil olduğu yeni macerada kahramanlarımızı, bol bol kahkaha ve birçok sürpriz de bekliyor.

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

          09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

          13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

          16:15 Güzel Köylü

          18:15 Star Ana Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Yerli Sinema Eyvah Eyvah 2

          22:30 Yerli Sinema Eyvah Eyvah 2

          00:30 İstanbullu Gelin

          03:00 Baba Ocağı

          05:00 Güzel Köylü

        • 5

          BUZ YOLU

          Yabancı sinema filmi Buz Yolu, bu akşam 20.00'de TRT1'de yayınlanacak.

          FİLMİN KONUSU NEDİR?

          Kanada'nın uzak kuzey bölgelerinde bir elmas madeninin çökmesinin ardından, birkaç TIR şoförü madencileri kurtarmak için yola koyulurlar. Madene giden yol donmuş denizden ve bilmedikleri başka tehlikelerle doludur.

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06:45 Uğurlugiller

          07:15 Balkan Ninnisi

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:20 Gönül Dağı

          17:45 Lingo

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema Buz Yolu

          00:30 Kara Ağaç Destanı

          03:10 Gönül Dağı

          05:45 Seksenler

        • 6

          SURVIVOR ALL STAR

          TV8'de yayınlanan Survivor All Star, bu akşam 20.00'de yeni bölümüyle yayınlanacak.

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 8’de Sağlık

          08:30 Aramızda Kalmasın

          11:00 Survivor All Star 2024

          11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

          14:00 Survivor Ekstra

          16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          20:00 Survivor All Star 2024

          00:15 Survivor Ekstra

          01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          03:30 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

          05:30 Dizi

        • 7

          HUDUTSUZ SEVDA

          Hudutsuz Sevda 33. bölümüyle bu akşam 20.00'de seyirci karşısına çıkıyor.

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Tuncay ve Levent’in intikamı alınmıştır.Fikret, Letoların yaşadığı bu durumundan duygusal olarak etkilenir. Halil İbrahim Zeynep’e olan aşkından aralarını düzeltmeye çalışır. Fakat Zeynep, Halil İbrahim’le çocuğu olmayacağı için kendini suçlar. Nedime’yi ziyaret eden Halil İbrahim ondan tekrar Zeynep’i ister. Zeynep Halil İbrahim’e geri dönecek mi?

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:45 İlk Bakış

          08:00 Çalar Saat

          10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

          12:00 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Hudutsuz Sevda

          19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20:00 Hudutsuz Sevda

          00:15 Gaddar

          02:45 Tetikçinin Oğlu

          05:00 Kefaret

          06:00 Bay Yanlış

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