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        Haberler Gündem Güncel 22 yaşındaki Hüsamettin 6 gündür kayıp | Son dakika haberleri

        22 yaşındaki Hüsamettin 6 gündür kayıp

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan beri haber alınamayan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin için Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları 6'ncı günde de sürüyor. Irak, Suriye ve Türkiye sınırındaki 45 kilometrelik alanda yapılan çalışmalarda, gence ait bir ize rastlanmadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.11.2024 - 15:31 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:34
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        22 yaşındaki Hüsamettin 6 gündür kayıp
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin'den evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

        En son 17 Kasım saat 11.00 sıralarında Cizre'de olduğu belirlenen Yalgettekin için 20 Kasım'da AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı.

        AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı, Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü ile Cizre Belediyesi itfaiye dalgıç ekibi de katılıyor.

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        Yalgettekin'in ailesi, Dicle Nehri kenarında arama çalışmalarını takip ediyor.

        AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar 6’ıncı günde de devam ediyor.

        Çalışmalar, arama-kurtarma teknisyenleri, dron operatörleri, termal kameralı dronlar, Cizre İtfaiyesinden dalgıçlar, 1 su üstü bot, Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğünden gelen kurbağa adam ekipleri, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’ndan SAS (Sualtı Savunma Grup Komutanlığı) dalgıç ekibi ve Diyarbakır AFAD'dan 1 bot ve 2 su üstü olmak üzere 30 kişilik arama-kurtarma ekibi ile sürüyor. Cizre 3'üncü köprü mevkisinde süren çalışmalarda, Irak, Suriye ve Türkiye sınırında bulunan 45 kilometrelik alanda havadan ve karadan, bazı bölgelerde de su altından arama çalışmaları yapıldı.

        Çalışmalarda, şu ana kadar kayıp Hüsamettin’e ait herhangi bir ize rastlanmadığı belirtildi.

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        #şırnak
        #kayıp
        #Dicle Nehri
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