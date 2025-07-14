22. Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı

Akbank Kısa Film Festivali, 22’nci yılında da Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından gelen kısa filmleri sinemaseverlerle buluşturacak.

23 Mart-2 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleşecek festivalin “Yarışma Bölümü” başvuruları 14 Temmuz’da başladı. Son başvuru tarihi ise 19 Aralık 2025, Cuma.

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Festival jürisinin yapacağı değerlendirmeler sonucunda, 22. Akbank Kısa Film Festivali’nin Ulusal Yarışma bölümünde “En İyi Kısa Film” 150.000 TL, “En İyi Uluslararası Film” ise 3.000 dolar ile ödüllendirilecek.

Genç Bakışlar bölümünde “En İyi Film” 50.000 TL ve “Forum: Senaryo Yarışması” bölümünde “En İyi Senaryo” 90.000 TL’lik ödülün sahibi olacak.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olarak gerçekleştirileceği festivalde gösterimler, İstanbul’un farklı noktalarındaki salonlarda yapılacak. Festivalin bu yılki bölümleri arasında; “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif”, “Özel Gösterim”, “Genç Bakışlar” ve “Forum” yer alıyor. Cannes, Berlin ve Venedik gibi dünyanın önde gelen festivallerinden seçilen filmler de İstanbul’da sinemaseverlerle buluşacak.

Atölyeler, söyleşiler ve panellerle zenginleşen festival, Ulusal ve Uluslararası Yarışma bölümlerinde İstanbul’da ilk kez gösterilecek kısa filmlere de ev sahipliği yapacak.