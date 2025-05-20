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        Haberler Bilgi Gündem 21 Mayıs güncel hava durumu: Bugün hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahminleri açıklandı!

        21 Mayıs güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar ile, hava sıcaklığının ülke genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Peki, 21 Mayıs Çarşamba bugün hava nasıl? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 23:30 Güncelleme: 21.05.2025 - 00:03
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        • 1

          Hava durumuna ilişkin araştırmalar günün ilk saatleri itibarıyla hızlandı. Yaz aylarına girilmesiyle hava sıcaklıkları artarken güncel uyarılar ve yağış durumları araştırılıyor. Peki, 21 Mayıs Çarşamba bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji açıklamaları ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        • 2

          METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        • 3

          İSTANBUL 14°C, 25°C

          Parçalı ve az bulutlu.

          İZMİR 16°C, 31°C

          Parçalı ve az bulutlu.

          ANKARA 7°C, 25°C

          Parçalı ve az bulutlu.

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