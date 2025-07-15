Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Temmuz zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL'ye yükseldi?

        Evde bakım maaşı yattı mı? 2025 Temmuz zamlı evde bakım maaşı kaç TL'ye yükseldi?

        Evde bakım maaşı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki değişim doğrultusunda yeniden hesaplanıyor. 2025 yılının Temmuz ayında açıklanan son 6 aylık enflasyon oranlarının ardından, memur maaş katsayısında artış yaşandı. Bu artış doğrultusunda evde bakım yardımı ödemelerine de zam yapıldı. Temmuz ayı itibarıyla hak sahibi vatandaşlar, evde bakım maaşlarını artırılmış yeni tutar üzerinden alacak. Peki, 2025 Temmuz zammı sonrası evde bakım maaşı ne kadar oldu ve ödemeler ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte konuya dair güncel gelişmeler ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 12:55 Güncelleme: 15.07.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı, memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak yükseliyor. 2025 yılının ilk yarısına ilişkin enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur katsayısında güncelleme yapıldı. Bu gelişmeyle birlikte Temmuz ayında evde bakım maaşı da zamlandı. Hak sahipleri, Temmuz ödemelerini artışlı yeni tutar üzerinden alacak. Peki, 2025 Temmuz zammıyla birlikte evde bakım maaşı ne kadar oldu ve ödemeler ne zaman yapılacak? İşte, tüm ayrıntılar...

        • 2

          ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirterek, bu kapsamda evde bakım yardımının 10 bin 125 liradan, 11 bin 702 liraya yükseldiğini açıkladı.

        • 3

          2025 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ TL OLARAK YATACAK?

          Temmuz ayında evde bakım maaşı 11 bin 702 TL olarak hesaplara yatacak.

        • 4

          2025 YILINDA 37,4 MİLYAR TL ÖDENDİ

          Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik 2006’da başlatılan aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan “Evde Bakım Yardımı” ile aylık ortalama 536 bin 877 engelli vatandaşın desteklendiğinin altını çizen Bakan Göktaş, “2025 yılı Temmuz- Aralık dönemi için evde bakım yardımı 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya yükseldi. 2025 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nda bulunduk.” dedi.

        • 5

          E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

          Evde bakım maaşı alan hak sahipleri e-Devlet üzerinden maaşın yatıp yatmadığını sorgulayabilir. Aşağıdaki linkten maaşınızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

          E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        Özel, Güler, Adan ve Ala Habertürk TV'de
        Özel, Güler, Adan ve Ala Habertürk TV'de
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kavgayı ayırırken kardeşi bıçakladı!
        Kavgayı ayırırken kardeşi bıçakladı!
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Trump: Putin'le işim bitmedi
        Trump: Putin'le işim bitmedi
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Yozgat'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Yozgat'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        Kremlin'den Almanya açıklaması
        Kremlin'den Almanya açıklaması
        Habertürk Anasayfa