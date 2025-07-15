Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı, memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak yükseliyor. 2025 yılının ilk yarısına ilişkin enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur katsayısında güncelleme yapıldı. Bu gelişmeyle birlikte Temmuz ayında evde bakım maaşı da zamlandı. Hak sahipleri, Temmuz ödemelerini artışlı yeni tutar üzerinden alacak. Peki, 2025 Temmuz zammıyla birlikte evde bakım maaşı ne kadar oldu ve ödemeler ne zaman yapılacak? İşte, tüm ayrıntılar...