2025 Temmuz temettü takvimi: Temmuz ayında hangi firma, kaç TL temettü dağıtacak?
Borsa yatırımcılarının dikkatle takip ettiği temettü takvimi işlemeye devam ediyor. Temmuz ayında 21 firma daha hissedarlarına kâr payı dağıtacağını açıkladı. Temmuz ayında en düşük temettü tutarı 0,0069 TL olarak belirlenirken, en yüksek tutar ise 77,3034 TL oldu. İşte, 2025 Temmuz temettü takvimi...
- 1
Yatırımcılar tarafından takip edilen temettü takviminin Temmuz ayı yayınlandı. Takvime göre; Temmuz süresince 21 firma farklı tutarlarda olmak üzere hisse başına ödeme yapacak. İşte, yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilen 2025 Temmuz temettü takvimi ve tüm detaylar...
- 2
2025 TEMMUZ TEMETTÜ TAKVİMİ
Şirket adı: Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: LILAK
Temettü tutarı: 1,2750 TL
Tarihi: 01.07.2025
Şirket adı: Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: YAPRK
Temettü tutarı: 0,3400 TL
Tarihi: 01.07.2025
- 3
Şirket adı: Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST kodu: MHRGY
Temettü tutarı: 0,0500 TL
Tarihi: 01.07.2025
Şirket adı: Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: KCAER
Temettü tutarı: 0,0732 TL
Tarihi: 02.07.2025
-
- 4
Şirket adı: İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
BIST kodu: ISDMR
Temettü tutarı: 0,2125 TL
Tarihi: 04.07.2025
Şirket adı: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
BIST kodu: EREGL
Temettü tutarı: 0,2125 TL
Tarihi: 04.07.2025
- 5
Şirket adı: Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
BIST kodu: KONTR
Temettü tutarı: 0,0262 TL
Tarihi: 08.07.2025
Şirket adı: Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: BOBET
Temettü tutarı: 0,1700 TL
Tarihi: 08.07.2025
- 6
Şirket adı: DO & CO Aktiengesellschaft
BIST kodu: DOCO
Temettü tutarı: 77,3034 TL
Tarihi: 14.07.2025
Şirket adı: Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.
BIST kodu: KLSYN
Temettü tutarı: 0,1020 TL
Tarihi: 14.07.2025
-
- 7
Şirket adı: Gentaş Dekoratif Yüzeyler San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: GENTS
Temettü tutarı: 0,1275 TL
Tarihi: 16.07.2025
Şirket adı: Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST kodu: BASGZ
Temettü tutarı: 1,7000 TL
Tarihi: 18.07.2025
- 8
Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.
BIST kodu: AYEN
Temettü tutarı: 0,2119 TL
Tarihi: 21.07.2025
Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.
BIST kodu: ESCAR
Temettü tutarı: 0,1020 TL
Tarihi: 22.07.2025
- 9
Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
BIST kodu: ALKLC
Temettü tutarı: 0,0069 TL
Tarihi: 22.07.2025
Şirket adı: Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST kodu: PAGYO
Temettü tutarı: 0,6622 TL
Tarihi: 23.07.2025
-
- 10
Şirket adı: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: VESBE
Temettü tutarı: 0,0373 TL
Tarihi: 24.07.2025
Şirket adı: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST kodu: AVPGY
Temettü tutarı: 1,5000 TL
Tarihi: 25.07.2025
- 11
Şirket adı: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
BIST kodu: OSMEN
Temettü tutarı: 0,0500 TL
Tarihi: 29.07.2025
Şirket adı: (BigChefs) Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: BIGCH
Temettü tutarı: 0,6196 TL
Tarihi: 31.07.2025
Şirket adı: Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: SANFM
Temettü tutarı: 0,0425 TL
Tarihi: 31.07.2025