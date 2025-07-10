2025 NBA Kupası'nda gruplar belli oldu.

Grup aşamasındaki müsabakalar 31 Ekim'de başlayacak ve 28 Kasım'da sona erecek. Final ise 16 Aralık'ta Las Vegas'ta yapılacak. NBA'de yer alan 30 takım, 2024-2025 sezonundaki derecelerine göre kendi konferanslarında 5'erli gruplarda yer aldı. Her takım, 2'si evinde, 2'si de deplasmanda toplam 4 karşılaşma oynayacak.

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Gruplarını lider tamamlayan 6 takım ile iki konferansta en iyi ikinci 1'er ekip bir üst tura çıkacak.

Geçtiğimiz sezon NBA Kupası'nı finalde Oklahoma City Thunder'ı 97-81'lik skorla mağlup eden Milwaukee Bucks kazandı.

2025 NBA Kupası'nda gruplar şöyle:

BATI KONFERANSI

- Batı Grubu A

Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings

Phoenix Suns

Utah Jazz

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- Batı Grubu B

Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers

Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans

- Batı Grubu C

Houston Rockets

Denver Nuggets

Golden State Warriors

Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs

DOĞU KONFERANSI

Doğu Grubu A

Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers

Atlanta Hawks

Toronto Raptors

Washington Wizards

- Doğu Grubu B Boston Celtics Detroit Pistons Orlando Magic Brooklyn Nets Philadelphia 76ers - Doğu Grubu C New York Knicks Milwaukee Bucks Chicago Bulls Miami Heat Charlotte Hornets