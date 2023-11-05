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        Haberler Gündem 2024 YKS (üniversite sınavı) ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi

        2024 YKS (üniversite sınavı) ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi

        2024 YKS üniversite sınavının ne zaman yapılacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2023 YKS sınavının başvuru işlemleri 8-23 Mart tarihiyle tamamlandı. Sınavlar ise üç oturum şeklinde 17 ve 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. YKS 2024 sınavının ise ne zaman yapılacağı sıklıkla sorgulanıyor. İşte 2024 YKS üniversite sınavına dair detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 00:14 Güncelleme: 05.11.2023 - 00:14
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        • 1

          ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavı için araştırmalar sürüyor. Üniversiteye girmek isteyen öğrenciler YKS sınavına girerek tercihlerde bulunacak. MEB tarafından yapılan duyuruya göre LGS sınavı 2 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek. YKS sınavı ise geçtiğimiz yıl 17-18 Haziran 2023 tarihleri arasında yapıldı.

        • 2

          2024 YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          ÖSYM'nin 2024 takvimini açıklaması ile YKS oturumlarına ait sınavlar ve başvuru tarihleri de netleşecek. Geçtiğiniz yıllarda olduğu gibi yine YKS sınavının Haziran 2024 ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

        • 3

          YKS'DE HANGİ TESTLER YER ALIYOR?

          2023-TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alıyor. 2023-AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alıyor. 2023-YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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