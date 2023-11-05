2024 YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin 2024 takvimini açıklaması ile YKS oturumlarına ait sınavlar ve başvuru tarihleri de netleşecek. Geçtiğiniz yıllarda olduğu gibi yine YKS sınavının Haziran 2024 ayı içerisinde yapılması bekleniyor.