2024 yılının popüler saç kesimleri

ASİMETRİK BOB

Asimetrik bob, Halle Berry gibi yıldızlar sayesinde 2024 yılında sıkça karşımıza çıkabilir. Bu kesimde, saçın bir tarafı daha kısa kesilirken diğer tarafı daha uzun bırakılıyor. Bu da saçın asimetrik bir görünüm kazanmasını sağlıyor. Kesim, farklı uzunluktaki uçlarıyla dikkat çekici. Bu, daha canlı ve dinamik bir saç oluşturuyor.

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