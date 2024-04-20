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        Haberler Yaşam Kadın 2024 yılının popüler saç kesimleri

        2024 yılının popüler saç kesimleri

        Saçlarınızı kestirmeye, dış görünüşünüzde bir yenilik yapmaya hazırsınız ama modelde kararsız mısınız? 2024 yılının popüler saç kesimlerinden ilham almanız için buradayız

        Giriş: 20.04.2024 - 09:00 Güncelleme: 19.04.2024 - 23:41
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        • 1

          Geçtiğimiz yıl Sofia Richie gibi ünlü isimler modadan ev dekorasyonuna kadar her alanda şık ama abartısız bir yaklaşımı ifade eden 'sessiz lüks' çılgınlığının popülerleşmesine yardımcı oldu.

        • 2

          2024'ün saç trendlerinde 'sessiz lüks' hakim. Bu yılın saç modasında abartısızlık ve zarafet ön planda. İnce detaylar, doğal tonlar ve minimal kesimlerle saç dünyası, sade ve etkileyici bir döneme giriş yapıyor.

        • 3

          Modern hayatın koşuşturmacasını düşünecek olursak, sade ve 5 dakikada yapılabilecek saç modellerine dönüş mantıklı. Elbette, 2023'ün bazı saç trendlerinin bu yıl da devam etmesi kaçınılmaz. Ayrıca eğlenceli saç aksesuarları 2024'te de devam edecek gibi görünüyor. Peki bu yıl hangi saç kesimleri popüler?

        • 4

          KÜT BOB

          Hailey Bieber'ın cilt bakım rutini, makyajı, kıyafetleri tüm dünyada trend. Ünlü modelin uzun saçlarını çene hizasında kestirmesiyle de kısa saçlar tekrar yaygınlaştı. Saç stilistleri "Çenenizin etrafına ve biraz altına düşen temiz, kısa bob 2024'te oldukça moda" diyor.

          Ancak kuaförden 'küt bob' kesimi istediğinizde, modelin fotoğrafını göstermek oldukça önemli. Ayrıca saçlarınızı kulaklarınızın arkasına aldığınızda çok kısa görünmemesi için ön kısımları biraz daha uzun tutmanızda fayda var.

        • 5

          UZUN SAÇLAR

          Uzun ve katlı saçlar bir süredir yaygın olarak kullanılıyor. Bu trendin radikal işlemlerden kaçınıp doğallığa dönüşle birlikte artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Saçınız sağlıklıysa, bakımına önem veriyorsanız, aşırı işlemden kaçınıyorsanız makasa veda edebilirsiniz. Bu sürece yardımcı olmak, daha sağlıklı saçlara sahip olmak için saç bakım maskeleri, kapsüller, doğal kürler uygulayabilirsiniz.

        • 6

          HACİM OLUŞTURAN KESİMLER

          Bu yıl aşırıya kaçmadan hacme vurgu yapan katlı kesimler öneriliyor. Uçları kırılmış, cansız ve sönük görünen saçların aksine daha canlı, parlak ve hacimli saç modelleri ön planda! İnce telli ve seyrek saça sahipseniz bu kesim saçınızın daha dolgun görünmesine yardımcı olacak.

        • 7

          BIRKIN KAHKÜLÜ

          Kahkül denince akla ilk gelen isimlerden biri Jane Birkin. Kumral ipeksi saçları ve kahkülleriyle merhum sanatçı, bu yılın saç modasına yön veriyor. Birkin kahkülü, adı üstünde geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden şarkıcı, oyuncu ve moda ikonundan esinlenilmiş. Bu model, yüzü çerçeveleyen perde kahkülden daha kısa ve daha küt.

        • 8

          ASİMETRİK BOB

          Asimetrik bob, Halle Berry gibi yıldızlar sayesinde 2024 yılında sıkça karşımıza çıkabilir. Bu kesimde, saçın bir tarafı daha kısa kesilirken diğer tarafı daha uzun bırakılıyor. Bu da saçın asimetrik bir görünüm kazanmasını sağlıyor. Kesim, farklı uzunluktaki uçlarıyla dikkat çekici. Bu, daha canlı ve dinamik bir saç oluşturuyor.

          *Yazının görselleri Shutterstock, DepoPhotos, AP ve Instagram'dan servis edilmiştir.

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